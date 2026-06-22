Órákon belül bejelentést tesz Magyar Péter: politikai leszámolás veheti kezdetét Magyarországon – jöhet a lex Sulyok
Kétnapos rendkívüli üléssel folytatja munkáját az Országgyűlés, az pedig már kevéssé számít meglepőnek, hogy a hétfői ülésnap Magyar Péter napirend előtti felszólalásával veszi kezdetét, ugyanis a parlament megalakulása óta szinte mindig élt ezzel a lehetőséggel az új miniszterelnök. A napirend előtti felszólalás műfaja hagyományosan a politikai csatározások terepe, de kiemelt jelentősége van azzal kapcsolatban is, hogy a képviselők és a nyilvánosság tájékoztatást kapjon a kormányzati munkáról.
A miniszterelnöki napirend előtti felszólalás elvesztette tájékoztató jellegét
Ám Magyar Péter sajátosan értelmezi a napirend előtti felszólalások műfaját, mivel a beszédeiben rendre csak az elmúlt tizenhat év fideszes kormányzásával foglalkozik. A kormányfő arról azonban szinte alig ad számot, hogy a több mint egy hónapja hivatalban lévő Tisza-kormány milyen célokat és feladatokat jelöl ki a jövőre nézve.
A Tisza az Országgyűlés ellenőrző szerepét a Magyar Péter-féle abszolút filmszínház szintjére degradálta.
Ennek tökéletes lenyomata, hogy a napirend felszólalására érkező ellenzéki reakciókra adott viszonválaszaiban Magyar Péter rendre csak a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk politikusainak a gyalázásával van elfoglalva. Emellett az sem ritka, hogy a kormányfő viszontválaszának a hossza meghaladja az eredeti napirend előtti felszólalásának az időtartamát, ami egyébként ütközik a házszabállyal.
Csak a látszat, ami számít – megrettent a kudarc lehetőségétől a kormányfő
Magyar Péter vasárnap a Facebook-oldalán jelentette be, hétfőn ismertetik az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot és az „Orbán bábjainak” vergődését lezáró Alaptörvény módosítást. Előre vetítette, hogy a javaslatok közül mindkét területen a lehető legerősebb változat támogatására fogja kérni a kormányt és a Tisza Párt parlamenti frakcióját is. Ezzel szemben a miniszterelnök szombaton még arról beszélt az RTL-nek, hogy az eredeti tervekkel ellentétben mégsem nyújtják be a héten a parlamentnek a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló jogszabály tervezetet.
A késlekedés nyilvánvaló kudarc lett volna, és nemcsak a kormánynak, hanem személyesen a miniszterelnöknek is. Ennek a kudarcnak a szelét érzékelve dönthetett úgy Magyar Péter, hogy mégis a parlament elé terjesztik a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló terveiket.
A kormányfő vasárnap azt is jelezte, hogy mindössze néhány napos lesz a javaslat társadalmi egyeztetése. Később bejelentette, hogy kormányülést, és frakcióülést is összehívott hétfőre, mert várhatóan a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról szóló törvényt a kormány fogja majd benyújtani. A kormány már számos kritikát kapott a velük baráti sajtótól is a törvényjavaslatok társadalmi egyeztetésének a hiánya miatt.
Tovább az alkotmányos válság felé
Emellett a kormánypárt egy újabb lépést tesz az alkotmányos válság felé azzal, hogy benyújtják a parlamentnek azt az alaptörvény-módosítást, amellyel a közjogi méltóságokat eltávolítanák a hivatalukból. Mint ismert: Sulyok Tamás az Alkotmánybíróságtól kért volna egy előzetes állásfoglalást arról, lehet-e személyre szabottan módosítani az Alaptörvényt.
A Tisza Párt jogi vezetője, a politikai leszámolásokat koordináló Melléthei-Barna Márton látványosan megsértődött azon, hogy ezt a indítványt már hétfőn tárgyalná a taláros testület.
Nem sokkal később hét alkotmánybíró jelezte, hogy kizáratja magát az ülésről, ami így határozatképtelen lenne, és nem is fogják megtartani. Ezen előzmények után az új alkotmánymódosítást is várhatóan Melléthei-Barna Márton nyújtja majd be. Ezen két téma mellett egy nagy bejelentést harangozott még be a miniszterelnök, amiről nem árult el előre részleteket.
"El kell venni a fizetésük egy részét, hátha akkor majd paríroznak"
A közjogi méltóságok mellett a polgármesterek ellen is bosszúhadjáratot indít a Tisza Párt, ugyanis Szabó Tibor, a Vidék- és Településfejlesztési Bizottság kormánypárti elnöke benyújtotta az Országgyűlésnek a javaslatot, ami
- a főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását,
- havi költségtérítési jogosultságuk megszüntetését,
- valamint a vármegyei közgyűlés elnökök fizetésének csökkentését kezdeményezi.
A módosítás emellett megszünteti a főpolgármester, a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester és a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, valamint a helyetteseik havi, illetményük 15 százalékának megfelelő költségtérítési jogosultságát.
Korábban Magyar Péter vetette fel egy interjúban, hogy a parlamenti képviselők mellett a polgármesterek fizetését is csökkentenék.
Bár az önkormányzati szférát érintő javaslat nem rendelkezik a fizetések csökkentéséről, a befagyasztás közvetetten, hosszabb távon érne el ilyen hatást.
Magyar polgármesteri fizetések csökkentésével kapcsolatos tervére politikai oldaltól függetlenül tiltakozással reagált számos városvezető köztük Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely első embere, valamint Lengyel Róbert, Siófok polgármestere is, akik kifejezetten szimpatizálnak a Tisza Párttal, a jelöltjeiket is támogatták a kampányban.
Navracsics Tibor, a Fidesz önkormányzati kabinetének a vezetője, korábbi területfejlesztési miniszter kicsinyes bosszúnak nevezte a Tisza lépését. Meg kell bosszulni, hogy léteznek a párthoz nem kötődő helyi vezetők. El kell venni a fizetésük egy részét, hátha akkor majd paríroznak. Ennyire gondolja komolyan a TISZA az önkormányzatok autonómiáját – vélekedett Navracsics.