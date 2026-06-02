Megszűnnek a kistelepülések önkormányzatai? Navracsics Tibor felkérdezte utódját, aki súlyos kijelentéseket tett egy interjúban

Navracsics Tibor éles hangon reagált Lőrincz Viktória miniszter Népszavában megjelent nyilatkozatára. A korábbi miniszter szerint a polgármesterek éjjel-nappal szolgálatban állnak a településükön, és aggályosnak tartja a kistelepülések önkormányzatai jövőjével kapcsolatos megjegyzéseket.
2026.06.02, 16:40
Frissítve: 2026.06.02, 16:58

„Azt mondja Lőrincz Viktória miniszter asszony a mai Népszavának adott interjújában, hogy nincs olyan polgármester, aki 0–24 órában polgármester. Helyre kell igazítanom: csak olyan polgármester van, aki 0–24 órában polgármester” – írta Navracsics Tibor korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Facebook-oldalán, reagáltva Lőrincz Viktória tárcavezető Népszavának adott interjújára. 

Navracsics Tibor szerint csak olyan polgármester létezik, aki 0–24 órában szolgálatban van / Fotó: NurPhoto via AFP

Navracsics azt  is kifogásolta, hogy az utódja az interjúban az újságíró panaszos kérdésére, miszerint a pár tucat lakosú településeken miért van polgármester és képviselő-testület, a következőképpen válaszolt: 

Ez most semmilyen szinten nem merült fel, de hosszú távon akár érdekes vizsgálat lehetne majd, hogy mekkora népességtől érdemes ezt a rendszert fenntartani.

A miniszter hozzátette, hogy szerinte előbb tisztázni kellene az önkormányzatok és a polgármesteri hivatalok közötti különbséget, 

mert a nagy többségnek fogalma sincs róla, hogy a település napi működése az utóbbitól függ.

„Mire gondolt a miniszter? A kistelepüléseket nem illeti meg az önkormányzás alkotmányos joga?” szúrt oda Lőrincz Viktóriának Navracsis Tibor, aki egyébként a választások után törölte Facebook-oldalát, ám a politikus most visszatért.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
