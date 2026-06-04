Németország intenzív osztályon: soha nem alázta meg úgy az ENSZ, mint most Merzet

Hol van már az az idő, amikor Angela Merkel felé fordultak a tekintetek, mikor a világ tudni akarta, Európa merre megy? Németország és kancellárja, Friedrich Merz hatalmas kudarcot szenvedett az ENSZ Biztonsági Tanácsa új tagjainak megválasztásán. Világraszólónak azért nem mondhatjuk, mert a történet fogadtatásából kiderült: a világot egyáltalán nem érdekli a németek státusza, sőt tulajdonképp Európáé sem.

Németország bukta az ENSZ BT-tagságot, aztán kiderült: a világtérképen nem is szerepel már – Merz a sírásó szerepében Fotó: Krisztian Bocsi

Az összkép: a hírrel az európai lapok megteltek, lázas jelzőkkel teli cikkekben. Az amerikai sajtó alig foglalkozott vele, bár az AP tudósítását átvette sok lap, a többi kontinenst pedig hidegen hagyta a sztori, amelyről a vezető európai hírportál, az Euronews a következő cím alatti cikkével borította be főlapját:

Vélemény: Németország intenzív kezelés alatt – veszély egész Európára

Németország és Merz kancellár megszégyenült, van valaki, aki nyert?

Ami történt, a következő: Németországnak nem sikerült megszereznie az ENSZ Biztonsági Tanácsának egyik nem állandó tagságát, ami csapást jelent Friedrich Merz kancellár kormánya számára, amely összehangolt kampányt folytatott a testületbe való bekerülés érdekében – jelenti a Bloomberg.

Ausztria és Portugália megelőzte Németországot, és megszerezte a 15 tagú Biztonsági Tanács két megüresedett helyét – derült ki az ENSZ Közgyűlésének elnöke, Annalena Baerbock által ismertetett szavazási eredményből. Baerbock korábban Németország külügyminisztere volt. Soha nem történt meg, hogy Berlin nem kapta meg a megválasztáshoz szükséges kétharmados támogatást a világszervezet közgyűlésén.

Az ENSZ Németország háborús veresége után született, az öt állandó tagot a győztesek adják azóta is, a rotált nem állandó tagságot azonban a németek többször is megszerezték a múltban.

A mostani fiaskó akkor történik, amikor az Európai Unió keresi önállóságát és az "arcát", a britek már kiléptek, Emmanuel Macron francia elnökként egy éven belül távozik a porondról, ahova Merz kancellár azzal az igénnyel lépett, hogy markánsabb politikai fellépést biztosítson Európa legnagyobb gazdaságának.

Aki egyedül nyerhetett Merz megszégyenülésén, az a hatalmát lendülettel építgető európai bizottsági elnök, Ursula von der Leyen.

Csakhogy a történetet nem "meghalt a király, éljen a király" jeligével fogadta a világ, hanem Európa aggodalommal, a világ többi része meg közönnyel, vagy még azzal se.