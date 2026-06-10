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Ukrajna
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Merz önti a pénzt Csehországba, hogy Zelenszkijnek legyen lövedéke

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Mintegy 106 milliárd forinttal növeli Berlin hozzájárulását a Csehország vezette ukrajnai lőszerprogramhoz. Németország szerint az újabb támogatásból körülbelül 50 ezer nagy hatótávolságú lövedéket szereznek be Ukrajnának..
VG
2026.06.10, 10:10
Frissítve: 2026.06.10, 10:11

Németország további 300 millió euróval (több mint 106 milliárd forint) járul hozzá a Csehország által vezetett nemzetközi kezdeményezéshez, amely tüzérségi lőszerekkel látja el Ukrajnát – jelentette be Boris Pistorius német védelmi miniszter június 9-én Berlinben, cseh kollégájával folytatott tárgyalásait követően.

Németország Ukrainian President Zelenskyy meets with German Chancellor Merz for talks in Berlin
Németország önti a pénzt Csehországba, hogy Zelenszkijnek legyen lövedéke / Fotó: Anadolu / AFP

„Németország további 300 millió eurót biztosít ehhez a kezdeményezéshez, ami hozzávetőlegesen 50 ezer darab nagy hatótávolságú lőszer beszerzését teszi lehetővé” – mondta Pistorius.

A The Kyiv Independent cikke szerint a német tárcavezető hangsúlyozta, hogy a cseh kezdeményezés kulcsszerepet játszik az ukrán hadsereg sürgősen szükséges lőszerellátásának biztosításában, és Berlin a jövőben is támogatni kívánja az erőfeszítést.

A bejelentésre Jaromír Zuna cseh védelmi miniszter első berlini látogatása során került sor. A találkozót a német védelmi minisztérium központjában, a Bendlerblock épületében tartották.

A felek egyeztetésének központi témája Ukrajna támogatása volt, de szó esett a kétoldalú védelmi együttműködésről, a közel-keleti helyzetről, valamint a NATO 2026-os ankarai csúcstalálkozójának előkészületeiről is.

A cseh vezetésű lőszerbeszerzési program 2024 elején indult, amikor az ukrán fegyveres erők súlyos tüzérségi lőszerhiánnyal küzdöttek. 

A kezdeményezés azóta az egyik legfontosabb utánpótlási forrássá vált Kijevnek, és széles körben úgy tartják, hogy jelentősen hozzájárult az ellátási helyzet stabilizálásához a háború kritikus szakaszában.

A cseh védelmi minisztérium adatai szerint a program keretében 

  • eddig több mint 3 millió tüzérségi lövedéket szállítottak Ukrajnának. 
  • Ebből 2024-ben 1,5 millió, 
  • 2025-ben pedig további 1,8 millió darab érkezett. 
  • Csehország emellett már szerződésekkel rendelkezik mintegy 1 millió újabb lövedék 2026-os leszállítására.

A mostani német támogatás bejelentése ugyanakkor egy olyan időszakban érkezett, amikor a kezdeményezés nemzetközi támogatottsága csökkenőben van. 

Petr Pavel cseh államfő a múlt hónapban arról beszélt, hogy a programban részt vevő országok száma a 2025 decemberében hivatalba lépett Andrej Babis miniszterelnök kormányzása alatt 18-ról kilencre csökkent. 

Andrej Babis cseh miniszterelnök kormánya hivatalba lépése óta elsősorban a belpolitikai és gazdasági kérdésekre, különösen az egészségügy helyzetére összpontosít. 

A tavalyi választási kampányban Babis béremeléseket, adócsökkentéseket és gyorsabb gazdasági növekedést ígért, miközben bírálta elődje költségvetési politikáját és az Ukrajnának nyújtott támogatások mértékét, arra hivatkozva, hogy azok a hazai közszolgáltatásoktól vonnak el forrásokat.

Orosz-ukrán háború

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