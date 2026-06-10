Merz önti a pénzt Csehországba, hogy Zelenszkijnek legyen lövedéke

Németország további 300 millió euróval (több mint 106 milliárd forint) járul hozzá a Csehország által vezetett nemzetközi kezdeményezéshez, amely tüzérségi lőszerekkel látja el Ukrajnát – jelentette be Boris Pistorius német védelmi miniszter június 9-én Berlinben, cseh kollégájával folytatott tárgyalásait követően.

Németország önti a pénzt Csehországba, hogy Zelenszkijnek legyen lövedéke / Fotó: Anadolu / AFP

„Németország további 300 millió eurót biztosít ehhez a kezdeményezéshez, ami hozzávetőlegesen 50 ezer darab nagy hatótávolságú lőszer beszerzését teszi lehetővé” – mondta Pistorius.

A The Kyiv Independent cikke szerint a német tárcavezető hangsúlyozta, hogy a cseh kezdeményezés kulcsszerepet játszik az ukrán hadsereg sürgősen szükséges lőszerellátásának biztosításában, és Berlin a jövőben is támogatni kívánja az erőfeszítést.

A bejelentésre Jaromír Zuna cseh védelmi miniszter első berlini látogatása során került sor. A találkozót a német védelmi minisztérium központjában, a Bendlerblock épületében tartották.

A felek egyeztetésének központi témája Ukrajna támogatása volt, de szó esett a kétoldalú védelmi együttműködésről, a közel-keleti helyzetről, valamint a NATO 2026-os ankarai csúcstalálkozójának előkészületeiről is.

A cseh vezetésű lőszerbeszerzési program 2024 elején indult, amikor az ukrán fegyveres erők súlyos tüzérségi lőszerhiánnyal küzdöttek.

A kezdeményezés azóta az egyik legfontosabb utánpótlási forrássá vált Kijevnek, és széles körben úgy tartják, hogy jelentősen hozzájárult az ellátási helyzet stabilizálásához a háború kritikus szakaszában.

A cseh védelmi minisztérium adatai szerint a program keretében

eddig több mint 3 millió tüzérségi lövedéket szállítottak Ukrajnának.

Ebből 2024-ben 1,5 millió,

2025-ben pedig további 1,8 millió darab érkezett.

Csehország emellett már szerződésekkel rendelkezik mintegy 1 millió újabb lövedék 2026-os leszállítására.

A mostani német támogatás bejelentése ugyanakkor egy olyan időszakban érkezett, amikor a kezdeményezés nemzetközi támogatottsága csökkenőben van.

Petr Pavel cseh államfő a múlt hónapban arról beszélt, hogy a programban részt vevő országok száma a 2025 decemberében hivatalba lépett Andrej Babis miniszterelnök kormányzása alatt 18-ról kilencre csökkent.