Végre, történelmi beruházás indulhat el Magyarországon: megjelentek a látványtervek, ez lehet a legendás épület sorsa – özönleni fognak a turisták

Új irányt vett a Városliget jövője: a kormány döntése alapján nem épülnek további épületek a parkban, az eddig lezárt területeken pedig parkosítás kezdődik. A változás egyben azt is véglegessé teszi, hogy a Petőfi Csarnok helyére tervezett Új Nemzeti Galéria nem valósul meg. Ezzel párhuzamosan nyilvánosságra kerültek azok a látványtervek is, amelyek szerint a Magyar Nemzeti Galéria a Budapesti Értéktőzsde egykori székházába költözhet – írta meg a Papageno Magazin az Építész Fórum információira hivatkozva.

Mostmár biztos, hogy végleg lekerül a napirendről a SANAA japán építésziroda által tervezett Új Nemzeti Galéria. / Fotó: Tasnádi György építész Facebook-oldala

Nem a Városligetben lesz az új Nemzeti Galéria

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette: a kormány június 17-i ülésén arról döntött, hogy megszüntetik a Városliget építési terület jellegét. Elbontják a kordonokat, és megkezdik az eddig elzárt részek parkosítását. A munkálatok a bontások után visszamaradt törmelék elszállítása miatt várhatóan legkorábban jövő tavasszal indulhatnak el.

A döntés megerősíti, hogy végleg lekerül a napirendről a SANAA japán építésziroda által tervezett Új Nemzeti Galéria. Közben a jelenlegi budavári épület sorsa is napirenden maradt. A miniszter szerint az ingatlan műszaki állapota jelentősen leromlott, ami hosszabb távon a műtárgyak biztonságát is veszélyeztetheti, a kormány ezért megvizsgálja, hol működhet a jövőben a Magyar Nemzeti Galéria – mondta akkor a tárcavezető.

Nem megszokott felületen kerültek nyilvánosságra a látványtervek

A lehetséges új helyszín a Budapesti Értéktőzsde egykori székháza, amelynek átalakításáról elkészültek az első látványtervek. A koncepció a műemléki épület értékeinek megőrzésére, új közösségi terek kialakítására és a kulturális funkciók bővítésére épül – olvasható a Lissoni & Partners építészeti és belsőépítészeti stúdió Instagram-bejegyzésében.

A tervek szerint

egy új, nyilvános előtér kapcsolná össze a környező parkot az épülettel.

Innen egy enyhén emelkedő sétány vezetne a felújított központi csarnokba,

amely ismét közösségi térként működne a történelmi kupola alatt.

Mint írják: a belső átalakítás korszerű építészeti megoldásokkal kötné össze az egyes szinteket. A természetes fény, az átlátások és a megnyitott terek egyszerre emelnék ki az eredeti épület karakterét és teremtenének új kiállítási útvonalakat.

A tetőszinten pavilon és panorámás közösségi teraszok kapnának helyet, ahonnan Budapest látképe tárulna a látogatók elé.

A koncepció célja egy olyan élő kulturális központ létrehozása, amely tiszteletben tartja a műemlék történetét, miközben korszerű múzeumi funkciókat biztosít.