Botrány Orbán Anita minisztériumában, kipakoltak a külügy dolgozói: multi cégek vezetői vették át az irányítását, több száz embert listáznak – az uniós pénz is bánhatja

Egyre több egymásnak ellentmondó információ jelenik meg Orbán Anita minisztériumával kapcsolatban, miközben az érintett dolgozók jelentős része továbbra sem kap hivatalos tájékoztatást. A névtelen források által emlegetett eljárások egy része jogállamisági kérdéseket is felvethet, ami különösen érzékeny egy olyan időszakban, amikor Magyarország éppen az uniós források felszabadításáról egyeztet Brüsszellel.

Botrány Orbán Anita minisztériumában, kipakoltak a külügy dolgozói: multi cégek vezetői vették át az irányítását, több száz ember sorsáról döntenek / Fotó: Koszticsák Szilárd

Több, neve elhallgatását kérő külügyminisztériumi munkatárs szerint a május közepén tartott állománygyűlésen elhangzott ígéretek közül egyelőre kevés valósult meg, ami növeli a bizonytalanságot a szervezeten belül.

Az ígéret úgy szólt Orbán Anita részéről, hogy gyorsan feláll az új vezetői struktúra, létrejönnek az új államtitkárságok, valamint rendszeresebb belső kommunikáció indul. Külön kiemelte, hogy nem kell tisztogatástól tartani, mert mindenkinek a munkájára szükség van.

Ehhez képest a megjelent állítások alapján ennek szöges ellentéte történik, legalábbis több dolgozó nyilatkozott így. A Köztér számolt be arról, hogy

május végén indult el egy szélesebb körű személyi felülvizsgálat, amely kezdetben a 900 fős belföldi állományt érintette, majd mostantól a külszolgálaton dolgozókra is kiterjedt.

Többen arról számoltak be, hogy politikai tisztogatások zajlanak. Sokaknak közös megegyezéses távozás lehetőségét ajánlották fel, azonban a feltételek meglehetősen vitatottak, egyes vélemények szerint az ehhez készített szerződések szövege is hibás.

Amennyiben a közös megegyezést valaki gondolkodási idő nélkül nem hajlandó elfogadni, retorziót helyeznek kilátásba, ellehetetlenítést emlegetnek. Olyanokat is lehet hallani, hogy ha szükséges, majd jogszabályt módosítanak az elbocsátások megkönnyítése érdekében

A minisztérium részéről egyelőre nem érkezett reakció.

Egyelőre nem tudni, ki marad és ki megy

Az egyik leggyakrabban visszatérő állítás az úgynevezett „listázás” kérdése. Több dolgozó is arról beszélt, hogy a szervezeten belül olyan hírek terjednek, amelyek szerint listák készülnek a nem kívánatosnak tartott munkatársakról.