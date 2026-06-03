Botrány Orbán Anita minisztériumában, kipakoltak a külügy dolgozói: multi cégek vezetői vették át az irányítását, több száz embert listáznak – az uniós pénz is bánhatja
Egyre több egymásnak ellentmondó információ jelenik meg Orbán Anita minisztériumával kapcsolatban, miközben az érintett dolgozók jelentős része továbbra sem kap hivatalos tájékoztatást. A névtelen források által emlegetett eljárások egy része jogállamisági kérdéseket is felvethet, ami különösen érzékeny egy olyan időszakban, amikor Magyarország éppen az uniós források felszabadításáról egyeztet Brüsszellel.
Több, neve elhallgatását kérő külügyminisztériumi munkatárs szerint a május közepén tartott állománygyűlésen elhangzott ígéretek közül egyelőre kevés valósult meg, ami növeli a bizonytalanságot a szervezeten belül.
Az ígéret úgy szólt Orbán Anita részéről, hogy gyorsan feláll az új vezetői struktúra, létrejönnek az új államtitkárságok, valamint rendszeresebb belső kommunikáció indul. Külön kiemelte, hogy nem kell tisztogatástól tartani, mert mindenkinek a munkájára szükség van.
Ehhez képest a megjelent állítások alapján ennek szöges ellentéte történik, legalábbis több dolgozó nyilatkozott így. A Köztér számolt be arról, hogy
május végén indult el egy szélesebb körű személyi felülvizsgálat, amely kezdetben a 900 fős belföldi állományt érintette, majd mostantól a külszolgálaton dolgozókra is kiterjedt.
Többen arról számoltak be, hogy politikai tisztogatások zajlanak. Sokaknak közös megegyezéses távozás lehetőségét ajánlották fel, azonban a feltételek meglehetősen vitatottak, egyes vélemények szerint az ehhez készített szerződések szövege is hibás.
Amennyiben a közös megegyezést valaki gondolkodási idő nélkül nem hajlandó elfogadni, retorziót helyeznek kilátásba, ellehetetlenítést emlegetnek. Olyanokat is lehet hallani, hogy ha szükséges, majd jogszabályt módosítanak az elbocsátások megkönnyítése érdekében
A minisztérium részéről egyelőre nem érkezett reakció.
Egyelőre nem tudni, ki marad és ki megy
Az egyik leggyakrabban visszatérő állítás az úgynevezett „listázás” kérdése. Több dolgozó is arról beszélt, hogy a szervezeten belül olyan hírek terjednek, amelyek szerint listák készülnek a nem kívánatosnak tartott munkatársakról.
A külügyi alkalmazottak szerint
a bizonytalanságot fokozza, hogy egyes vezetői pozíciók betöltése még folyamatban van, miközben új munkatársak érkeznek a minisztériumba.
Többen azt állították, hogy a Vodafone-ból – mai nevén One Magyarországtól – is több vezető került a minisztériumba, miközben szerintük a korábbi külügyi apparátus tagjainak egy része bizonytalan helyzetbe került.
Az új sajtófőnök, aki szintén a One-tól jött, egyesével hallgatja meg a régi kollégákat, és úgy döntenek a sorsukról – jegyezte meg az egyik forrás.
Politikai alapon készülnének a listák?
A dolgozók által megfogalmazott kritikák egyik központi eleme, hogy szerintük az átalakítások szakmai helyett politikai szempontok alapján zajlanak. Az állítások szerint ezek az emberek
- soha nem végeztek politikai feladatot,
- nem vettek részt kampányban,
- nem jártak politikai vezetőkkel pártrendezvényekre,
- legjobb tudásuk szerint kizárólag szakmai munkát végeztek a minisztériumban.
Egyszerűen nem értem, ki írja ezeket a listákat. Mindenki beszél róluk. Tudjuk, hogy van ilyen. Valaki derítse már ki, mi alapján akartak például engem kirúgni. Nem is vagyok fideszes! – fogalmazott egy másik külügyes a Köztérnek.
Amennyiben ezek helytállóak, nem csupán a Külügyminisztérium működésére lehetnek súlyos következményei. Egy ilyen eljárás ugyanis masszív jogállami kérdéséket is felvet, ami különösen a jelenlegi helyzetben nem erősíti azt a helyzetet, hogy Magyarország ténylegesen is hozzájusson az uniós pénzekhez, amelyeket Brüsszel éppen erre hivatkozva fagyasztott be.
A napokban Velkey György, a külügy parlamenti államtitkára annyit ismert el, hogy az elmúlt hetekben a Külügyminisztériumban megkezdték a belső átvilágítást és az intézményi átszervezést. "Ennek keretében azt a döntést hoztuk, hogy 45 kormánytisztviselő esetében a munkaviszony közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezzük."
Velkey szerint az ezer fős minisztériumi állományból azok érintettek, akik Szijjártó Péter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. "Ez nem tisztogatás, hanem korrekt, emberi bánásmód, és kiállás azok mellett, akik napi szintű elszenvedői voltak, akár félreállított diplomataként, akár állampolgárként mindannak, ami az elmúlt években a minisztériumban történt" – érvelt.
Ehhez képest azonban a külügyi dolgozók beszámoló egészen más képet festenek.