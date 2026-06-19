Rendkívüli bejelentést tett Orbán Balázs: benyújtotta a lemondását, már az utódja is megvan az MCC élén – „A legjobban így tudok segíteni"

Lemondott a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről Orbán Balázs. A döntésről az intézmény közösségének címzett levelében tájékoztatott, amelyben egyúttal részletesen kitért az MCC-t érintő, jelenleg előkészítés alatt álló jogszabályi változásokra is.

Új elnöke van a Mathias Corvinus Collegiumnak, miután Orbán Balázs lemondott tisztségéről / Fotó: Bodnár Boglárka

A leköszönő elnök közölte: a kuratórium Madarász László kuratóriumi tagot választotta meg új elnöknek, így az alapítvány működése továbbra is biztosított marad.

Orbán Balázs szerint az Országgyűlés által elfogadott alaptörvény-módosítás, valamint a készülő törvényváltoztatások alapvetően befolyásolják nemcsak az MCC, hanem más alapítványok jövőjét is.

Közleményében hangsúlyozta, hogy nem ért egyet ezekkel az intézkedésekkel, amelyeket parlamenti képviselőként is ellenzett.

A politikus úgy fogalmazott, hogy az elmúlt években a rendszerváltozás óta nem látott eredményeket sikerült elérni a tehetséggondozás területén. Értékelése szerint az MCC az elmúlt hat év során egy magánalapítványból nemzetközileg is ismert, meghatározó magyar nemzeti intézménnyé fejlődött.

Orbán Balázs ugyanakkor azt állította, hogy az új kormányzatot „nem az építés, hanem a rombolás szándéka” vezérli. Elmondása szerint az elmúlt hónapokban az alapítvány vezetésével együtt azon dolgozott, hogy megvédjék az intézményt a tervezett változások következményeitől.

Orbán Balázs: az MCC nem ér véget!

A volt kuratóriumi elnök szerint a tárgyalások során már sikerült fontos garanciákat elérni. Állítása szerint a készülő szabályozás is elismeri, hogy az MCC nem szüntethető meg és nem államosítható. Hozzátette: hamarosan olyan megállapodást kell kötni, amely figyelembe veszi a diákok, a munkavállalók és a tehetséggondozásban részt vevők érdekeit, miközben biztosítja az intézmény hosszú távú fennmaradását.

Orbán Balázs szerint a következő két hónap döntő jelentőségű lesz. Úgy véli, a tárgyalások sikerét az szolgálja leginkább, ha személyesen háttérbe lép, és az új kormányzat szándékaival kapcsolatos alapvető nézetkülönbségei nem nehezítik az egyeztetéseket.