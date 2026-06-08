Hivatalos: Orbán Viktor visszatér a nagypolitkába, már nagyon várják Brüsszelben – Havasi Bertalan elárulta, mire készül a volt miniszterelnök
Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök jövő héten először tér vissza Brüsszelbe azóta, hogy pártja, a Fidesz elvesztette az április választásokat. A látogatás apropója a Patrióták Európáért nevű politikai szövetség hagyományos csúcstalálkozója, amelyet minden alkalommal az Európai Tanács ülése előtt tartanak – írja az Euronews.
Orbán szóvivője, Havasi Bertalan szerint a korábbi kormányfő június 17-én csatlakozik a csoport többi vezetőjéhez, köztük Andrej Babis cseh miniszterelnökhöz. Az Európai Tanács csúcstalálkozójára másnap, június 18–19-én kerül sor. A brüsszeli program részeként Orbán sajtótájékoztatót is tart.
Magyarországot az EU-csúcson ezúttal Magyar Péter miniszterelnök képviseli, ez az első alkalom közel két évtized óta, hogy Magyarország érdekeit nem Orbán Viktor jeleníti meg a tárgyalóasztalnál.
A Patrióták Európáért az egyik legnagyobb frakció az Európai Parlamentben
A Patrióták Európáért frakciót maga Orbán alapította 2024-ben, jelenleg az Európai Parlament harmadik legnagyobb politikai csoportja. A frakciót alapító pártok között szerepel
- a magyar Fidesz,
- az osztrák Szabadságpárt (FPÖ)
- és a cseh ANO is,
majd hamarosan csatlakozott hozzá több más jobboldali erő, így a francia Nemzeti Tömörülés (RN) és további pártok.
A frakció célja a nemzetállamok szuverenitásának erősítése, az uniós döntéshozatal centralizációjának ellensúlyozása, valamint az európai nemzetek kulturális és történelmi identitásának megőrzése. A csoport képviselői szerint Brüsszel túlzott hatalomkoncentrációja helyett a döntéseket a tagállamok szintjén kell meghozni, kiemelt figyelmet fordítva a határok védelmére, a családok támogatására és a migrációs nyomás csökkentésére.
A migrációs paktum miatt már összecsapott Orbán Viktor és Magyar Péter
Utóbbi téma itthon belpolitikai jelentőséggel is bír. Orbán Viktor szombaton rövid, de határozott bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Ebben a volt magyar miniszterelnök felszólította a Tisza-kormányt és Magyar Pétert, hogy haladéktalanul jelentsék be,
hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani!
Ahogy az várható volt, Magyar Péter a felszólításra ugyancsak a közösségi médiában reagált. Igaz, a konkrét válasz elől kitért, helyette egy kérdést vetette fel. „A bukott miniszterelnök a migrációs paktumról kérdez. A magyaroknak is lenne egy kérdése: miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását az Európai Unióban? Miért?” – fogalmazott.
A migrációs paktum az elmúlt napokban forró témává vált. Egyfelől az élesedésének június 12-i határideje miatt ez érthető, másrészt akkor kapott újra nagyobb figyelmet, amikor egy hete Ursula von der Leyen Magyar Péter mellett állva kezdett el beszélni a migrációs paktumról.
A migrációs és menekültügyi paktum a migráció kezelésére és egy uniós szintű közös menekültügyi rendszer létrehozására vonatkozó új szabálycsomag. Az Európai Parlament 2024. április 10-én megszavazta a migrációra vonatkozó új szabályokat, amelyeket aztán az EU Tanácsa 2024. május 14-én hivatalosan elfogadott.
Alapvetően arra épül, hogy a tagállamok közösen kezeljék a migrációs nyomást, amelyhez minden országnak valamilyen arányos hozzájárulást kell biztosítania. Papíron ez történhet pénzügyi támogatással, technikai segítségnyújtással vagy bizonyos számú menedékkérő bevándorló befogadásával.
A Fidesz-kormányzat korábban azt állította, hogy arra kell számítani, hogy egy-egy háborús eszkaláció esetén százezrek indulhatnak el Európa felé, és ennek kivédésére a migrációs paktum nem alkalmas.
Kiszámoltuk: akár többmilliós fizetéscsökkenés jöhet a politikusoknál a most elfogadott törvénnyel
A parlament hétfőn szavazott arról a törvényjavaslatról, amely jócskán visszavágná az országgyűlési képviselők, a miniszterek és a kormányfő fizetését. Az alap képviselői tiszteletdíj csaknem kilencszázezer forinttal csökken, de egyes vezető politikusok havi jövedelme akár többmilliós visszaesést is elszenvedhet az új rendszerben.