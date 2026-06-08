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Orbán Viktor
Patrióták Európáért
Brüsszel
Európai Unió
visszatérés

Hivatalos: Orbán Viktor visszatér a nagypolitkába, már nagyon várják Brüsszelben – Havasi Bertalan elárulta, mire készül a volt miniszterelnök

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Több mint két hónappal az áprilisi választási vereség után Orbán Viktor ismét Brüsszelbe utazik. Ezúttal nem kormányfőként, hanem a Patrióták Európáért frakció vendégeként.
VG
2026.06.08, 18:46
Frissítve: 2026.06.08, 19:29

Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök jövő héten először tér vissza Brüsszelbe azóta, hogy pártja, a Fidesz elvesztette az április választásokat. A látogatás apropója a Patrióták Európáért nevű politikai szövetség hagyományos csúcstalálkozója, amelyet minden alkalommal az Európai Tanács ülése előtt tartanak – írja az Euronews.

Orbán Viktor visszatér a nagypolitkába, a kormányfő a Patrióták csúcstalálkozóján vesz részt
Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök visszatér Brüsszelbe a jövő héten / Fotó: AFP

Orbán szóvivője, Havasi Bertalan szerint a korábbi kormányfő június 17-én csatlakozik a csoport többi vezetőjéhez, köztük Andrej Babis cseh miniszterelnökhöz. Az Európai Tanács csúcstalálkozójára másnap, június 18–19-én kerül sor. A brüsszeli program részeként Orbán sajtótájékoztatót is tart.

Magyarországot az EU-csúcson ezúttal Magyar Péter miniszterelnök képviseli, ez az első alkalom közel két évtized óta, hogy Magyarország érdekeit nem Orbán Viktor jeleníti meg a tárgyalóasztalnál.

A Patrióták Európáért az egyik legnagyobb frakció az Európai Parlamentben

A Patrióták Európáért frakciót maga Orbán alapította 2024-ben, jelenleg az Európai Parlament harmadik legnagyobb politikai csoportja. A frakciót alapító pártok között szerepel

  • a magyar Fidesz,
  • az osztrák Szabadságpárt (FPÖ)
  • és a cseh ANO is,

majd hamarosan csatlakozott hozzá több más jobboldali erő, így a francia Nemzeti Tömörülés (RN) és további pártok.

A frakció célja a nemzetállamok szuverenitásának erősítése, az uniós döntéshozatal centralizációjának ellensúlyozása, valamint az európai nemzetek kulturális és történelmi identitásának megőrzése. A csoport képviselői szerint Brüsszel túlzott hatalomkoncentrációja helyett a döntéseket a tagállamok szintjén kell meghozni, kiemelt figyelmet fordítva a határok védelmére, a családok támogatására és a migrációs nyomás csökkentésére.

A migrációs paktum miatt már összecsapott Orbán Viktor és Magyar Péter

Utóbbi téma itthon belpolitikai jelentőséggel is bír. Orbán Viktor szombaton rövid, de határozott bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Ebben a volt magyar miniszterelnök felszólította a Tisza-kormányt és Magyar Pétert, hogy haladéktalanul jelentsék be,

hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani!

Ahogy az várható volt, Magyar Péter a felszólításra ugyancsak a közösségi médiában reagált. Igaz, a konkrét válasz elől kitért, helyette egy kérdést vetette fel. „A bukott miniszterelnök a migrációs paktumról kérdez. A magyaroknak is lenne egy kérdése: miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását az Európai Unióban? Miért?” – fogalmazott.

A migrációs paktum az elmúlt napokban forró témává vált. Egyfelől az élesedésének június 12-i határideje miatt ez érthető, másrészt akkor kapott újra nagyobb figyelmet, amikor egy hete Ursula von der Leyen Magyar Péter mellett állva kezdett el beszélni a migrációs paktumról.

A migrációs és menekültügyi paktum a migráció kezelésére és egy uniós szintű közös menekültügyi rendszer létrehozására vonatkozó új szabálycsomag. Az Európai Parlament 2024. április 10-én megszavazta a migrációra vonatkozó új szabályokat, amelyeket aztán az EU Tanácsa 2024. május 14-én hivatalosan elfogadott.

Alapvetően arra épül, hogy a tagállamok közösen kezeljék a migrációs nyomást, amelyhez minden országnak valamilyen arányos hozzájárulást kell biztosítania. Papíron ez történhet pénzügyi támogatással, technikai segítségnyújtással vagy bizonyos számú menedékkérő bevándorló befogadásával.

A Fidesz-kormányzat korábban azt állította, hogy arra kell számítani, hogy egy-egy háborús eszkaláció esetén százezrek indulhatnak el Európa felé, és ennek kivédésére a migrációs paktum nem alkalmas.

Kiszámoltuk: akár többmilliós fizetéscsökkenés jöhet a politikusoknál a most elfogadott törvénnyel

A parlament hétfőn szavazott arról a törvényjavaslatról, amely jócskán visszavágná az országgyűlési képviselők, a miniszterek és a kormányfő fizetését. Az alap képviselői tiszteletdíj csaknem kilencszázezer forinttal csökken, de egyes vezető politikusok havi jövedelme akár többmilliós visszaesést is elszenvedhet az új rendszerben.

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