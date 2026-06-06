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Rendkívüli: súlyos gazdasági büntetésről döntött Magyarország Oroszország ellen – Putyinnak nagyon nem fog tetszeni, de az EU boldog

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migrációs paktum
Tisza-kormány
Orbán Viktor
Fidesz
felszólítás
Magyar Péter

Orbán Viktor azonnali felszólítást tett közzé szombaton Magyar Péternek: július 12-ig maradt ideje a Tisza-kormánynak – "Haladéktalanul jelentsék be"

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Hecker Flórián
2026.06.06, 15:13
Frissítve: 2026.06.06, 15:25

Rövid, de határozott bejegyzést tett közzé Orbán Viktor a közösségi oldalán szombaton délután. Ebben a volt magyar miniszterelnök felszólította a Tisza-kormányt és Magyar Pétert.

Orbán Viktor
Orbán Viktor azonnali felszólítást tett közzé szombaton Magyar Péternek / Fotó: NurPhoto via AFP

A korábbi kormányfő, jelenleg a Fidesz elnöke azt írta, hogy "a Fidesz Elnöksége felszólítja a kormányt és a miniszterelnököt, haladéktalanul jelentsék be,

hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani!

A migrációs paktum az elmúlt napokban forró témává vált. Egyfelől az élesedésének június 12-i határideje miatt ez érthető, másrészt akkor kapott újra nagyobb figyelmet, amikor egy hete Ursula von der Leyen Magyar Péter mellett álva kezdett el beszélni a migrációs paktumról.

A migrációs és menekültügyi paktum a migráció kezelésére és egy uniós szintű közös menekültügyi rendszer létrehozására vonatkozó új szabálycsomag. Az Európai Parlament 2024. április 10-én megszavazta a migrációra vonatkozó új szabályokat, amelyeket aztán az EU Tanácsa 2024. május 14-én hivatalosan elfogadott.

Alapvetően arra épül, hogy a tagállamok közösen kezeljék a migrációs nyomást, amelyhez minden országnak valamilyen arányos hozzájárulást kell biztosítania.

 

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