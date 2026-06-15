Itt van Orbán Viktor válasza arra, hogy az Országgyűlés megtiltotta, hogy újra miniszterelnök legyen: decemberben valami nagy dolog fog történni – „Hatvanpuszta tipikusan műbalhé”
Váratlanul nagyinterjút adott hétfőn 18 órától Orbán Viktor az Indexnek. A volt miniszterelnök megszólalása azért is bír nagy jelentőséggel, mert először szólalt meg a lex Orbánról, vagyis hogy a tiszás többségű parlament eltiltotta tőle, hogy újra miniszterelnök legyen.
De a volt kormányfő ugyanakkor nem csak erről beszélt, hanem értékelte a hétvégi pártelnöki újraválasztását, az áprilisi választási vereséget, de reagált a korrupciós vádakra is.
Itt van Orbán Viktor válasza, hogy az Országgyűlés megtiltotta, hogy újra miniszterelnök legyen
A Fidesz elnöke úgy fogalmazott annak kapcsán, hogy a 1990-től számolva az Alaptörvény módosításával nyolc évben korlátozták az egy személy által miniszterelnöki tisztségben tölthető időszakot, hogy ez róla szól, azt pedig viccesnek találja, hogy Magyarországon bárkit eltiltanak a néptől. „Ezt ellenem csinálják, ne beszéljünk mellé. De a végén a nép dönt, ha pedig azt akarják, hogy valakit ne válasszanak meg, meg kell győzni a népet, ahogy az április 12-én történt.”
Vicces és nevetséges
– értékelte a mai döntést. Hosszabban szó volt a választás alakulásáról is. Szerinte az emberek többre vágytak, mint amit a Fidesz ígért. Összesítése szerint 1213 konkrét ígéret hangzott el a Tisza Párt részéről, ami több mint 6000 milliárd forintnyi kiadás.
„Én ezt nem tudtam vállalni. Mondtam, hogy veszélyes kaland, ők meg azt mondták, hogy kipróbáljuk. Most éppen a kipróbálásban vagyunk” – fogalmazott.
Szerinte többet dolgoztak a kampányban, mint korábban a győzelmekért. A munkát elvégezték, nem a mozgósítási rendszerükkel volt a baj, hanem a digitális mozgósítás újítása megjelent a politikában, és a Fidesz nem volt innovatív. Ez egy olyan hátrány, amit nem dolgoztak le az elmúlt két hónapban sem, és kell is hozzá még jó néhány, hogy ledolgozzák.
Én csak a tényeket ismerem, a magyarázatok komolyabb szaktudást igényelnek a digitális világról, mint amivel én rendelkezem – ismerte el.
Fidesz és korrupció: Orbán Viktor szerint ez propaganda
Orbán Viktort kérdezték a folyamatos korrupciós vádakról is. Szerinte ezek nem szimbólumok, hanem propaganda. A pártelnök kijelentette, hogy
Hatvanpuszta tipikusan műbalhé, nincs reális alapja.
A Matolcsy-ügy hatósági ügy, az eljárások megindultak. „Új kormány van, meglátjuk, mire jutnak.” Orbán Viktor azzal folytatta, hogy van a valóság és a valóságról kialakított képzet, utóbbiban pedig nem voltak jók.
„Miközben bűnözők támogatják a Tiszát, a sejtetések és sugalmazások miatt minket gondolnak korruptnak.
- Lázár János teljesen rendben van,
- Szijjártó Péter rendben van,
- Hankó Balázs szerintem világos válaszokat adott mindenre”
– sorolta, de azt is hozzátette, hogy egyértelműbb válaszokat kellett volna adniuk ezekre a vádakra a választások előtt. Viszont most meglátják, hogy a sejtetésekből, sugalmazásokból mi a valóság, itt van a lehetőség bizonyítani.
Úgy látja, hogy az említett ügyekből a mostani kormány propagandát csinál, mert fontosabb a politikai show-műsor. „Mi öregesebbek vagyunk ennél, jobban szeretjük a döntéseket, konkrétumokat. Hírverésben mi nem vagyunk olyan jók, mint a fiatalok, ezt be kell látnom.”
Mi lesz a sorsa Orbán Viktornak?
Becsületbeli ügynek tartja, hogy a választási vereség után rendbe tegye a pártot, aztán egy év múlva meglátjuk, hogy mi a helyzet. „Alig várom, hogy valaki kitépje a kezemből a marsallbotot és levegye rólam a kisködmönt. Most is átadtam volna, ha a helyzet ezt lehetővé tette volna. A személyes ambíciónak nincs tere.”
A volt miniszterelnök úgy számol, hogy őszre kiderül, mi történik Magyarországon, ehhez képest kell a Fidesznek a saját feladatát meghatároznia.
December környékére összehívna egy nagy országos gyűlést,
amelyen levonnák a tapasztalatokat az új kormány addigi munkájáról. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a Fidesz tele van tehetséges emberekkel, minőségi különbséget lát a Fidesz javára a Tiszával szemben.
Nem találták meg, mert nem is volt út a gazdasági növekedéshez
Központi kérdésként jelölte meg, hogy ha az a gazdasági közösség, amihez tartozik az ország, versenyképtelen, lehet-e sikeres gazdaságpolitikát csinálni az államadósság növelése nélkül.
„Azt a gazdaságpolitikai ösvényt kerestem, hogy a romló teljesítményű Európai Unió és Németország mellett hogyan lehet sikeres magyar gazdaságpolitikát csinálni, ami érzékelhető növekedést eredményez.
Nem találtam meg.
Úgy láttam nincs is ilyen útvonal. Rengeteg időt töltöttem azzal, hogy szakemberekkel konzultáltam arról, létezik-e ilyen útvonal” – idézte fel.
Ezután az volt a terv, ha nem lehet 3 százalék körüli gazdasági növekedést elérni, akkor legalább válasszanak ki néhány célcsoportot, akiket támogatnak. Végül az derült ki, hogy ez az országnak jó, de a választáson nem fial.
Érdekes részleteket osztott meg az uniós pénzek kérdéséről is. Az uniós pénzekkel kapcsolatban arra készült, hogy nem szavazza meg az Európai Unió költségvetését, ha Magyarország nem jut hozzá a forrásaihoz. Orbán Viktor kijelentette, ha a további kétmilliárd eurót (erről az terjedt el, hogy ezek végleg elvesztek – a szerk.) nem kapja meg az ország, akkor
decemberben vétóznia kell a mostani kormánynak.
Az interjút azzal zárta, hogy szeretné, ha kiderülne Kármán Andrásról – akit államtitkárnak is alkalmatlannak tartott –, hogy mégiscsak zseniális pénzügyminiszter. És annak is, hogy Kapitány Istvánnak sikerüljön bebizonyítani: kezdő gazdaságpolitikusként is sok jót tud tenni az országgal. „De vannak kétségeim” – jegyezte meg.