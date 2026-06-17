Eldőlt: Orbán Viktor egyszer és mindenkorra tisztázta, tényleg ő lesz-e az uniós békekövet Putyin és Zelenszkij között

Orosz politikai körökben már arról beszélnek, hogy Orbán Viktor közvetítő szerepet kaphatna az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásokon. A volt magyar miniszterelnök azonban szerdán egyértelműen cáfolta a találgatásokat, és kijelentette: „Ez soha komolyan fel nem merült, ez csak egy nemzetközi politikai pletyka.”

Moszkvában Orbán Viktor neve is felmerült az Európai Unió és Oroszország közötti lehetséges béketárgyalások kapcsán / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Újabb politikai találgatás kapott szárnyra Oroszországban az elmúlt napokban: egy orosz külügyi szakértő szerint Orbán Viktor akár közvetítőként is szerepet vállalhatna az Európai Unió és Oroszország közötti jövőbeli tárgyalásokon, amelyek az ukrajnai háború lezárását céloznák.

A felvetés azonban nem maradt válasz nélkül. Orbán Viktor szerdán a Portfolio kérdésére reagálva világossá tette, hogy nem lát valóságot a híresztelés mögött.

Ez soha komolyan fel nem merült, ez csak egy nemzetközi politikai pletyka

– fogalmazott a volt miniszterelnök.

A találgatás alapját Roman Reinhardt, az Orosz Külügyminisztériumhoz kötődő MGIMO diplomáciai tanszékének docense adta, aki a Lenta.ru portálnak nyilatkozva beszélt lehetséges közvetítőkről. A politológus szerint több olyan szereplő is létezhet, aki hidat képezhetne Moszkva és az Európai Unió között.

A felsorolt nevek között szerepelt Orbán Viktor is

Reinhardt úgy fogalmazott, hogy Orbán „bizonyos értelemben háttérbe szorult” a legutóbbi magyarországi parlamenti választások után, ugyanakkor korábbi politikai álláspontja és az ukrajnai háborúval kapcsolatos megnyilvánulásai alkalmassá tehetnék egy ilyen közvetítői szerepre. A szakértő szerint a volt magyar kormányfő korábbi retorikája és az általa konstruktívnak nevezett hozzáállás hasznos lehetne a konfliktus rendezésére irányuló folyamatokban.

A politológus ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy egy ilyen szerepvállalás csak akkor válhatna reálissá, ha az Európai Unió vezető körei is támogatnák azt.

Orbán Viktor mellett további ismert európai szereplők neve is felmerült. Reinhardt XIV. Leó pápát, valamint Romano Prodit, Olaszország korábbi miniszterelnökét és az Európai Bizottság egykori elnökét is potenciális közvetítőként említette.

A nyilatkozat jól illeszkedik azokhoz az orosz politikai üzenetekhez, amelyek az elmúlt hónapokban többször is arról szóltak, hogy Moszkva bizonyos nyugati politikusokat alkalmasabb partnernek tart a párbeszédre, mint másokat.

Ezt erősítette meg Vlagyimir Putyin orosz elnök május 9-i kijelentése is. Az orosz államfő akkor Gerhard Schröder volt német kancellárt nevezte meg a Moszkva és Európa közötti tárgyalások preferált közvetítőjeként. Putyin egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy szerinte azok a nyugati vezetők, akik korábban élesen bírálták Oroszországot, nehezen tölthetnének be hiteles közvetítői szerepet.