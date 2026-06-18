Brutális támadást indított Zelenszkij Oroszország ellen: lángokban áll Moszkva, fekete füst borítja az egész várost

Oroszország fővárosa csütörtökre virradóra nagyszabású dróntámadásra ébredt. Robbanások visszhangoztak Moszkva több pontján, miközben füst borította be az eget. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester arról számolt be, hogy több tucat drón vette célba a várost. A támadás során három napon belül másodszor is találat érte a Moszkvai Olajfinomítót, ahol jelentős tűz ütött ki.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezt az akciót az orosz támadásokra adott igazságos válasznak nevezi / Fotó: Tetiana Dzhafarova / AFP

Szobjanyin közlése szerint a várost június 18-án a hajnali órákban masszív dróntámadás érte, és az orosz légvédelem 52, Moszkva felé tartó drónt semmisített meg. Azonban néhány drónnak sikerült elérnie a Moszkvai Olajfinomítót – emelte ki a Kyiv Independent ukrán hírportál.

Jelentős károk Moszkva környékén

A polgármester szerint a mentő- és katasztrófavédelmi egységek a becsapódások helyszínein dolgoznak. Hozzátette, hogy a város délkeleti részén található Szadovod bevásárlóközpont egyik épületében is kisebb károk keletkeztek. Azonban sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.

A támadás idején ideiglenes légtérkorlátozásokat vezettek be Moszkva Vnukovo, Seremetyevo és Zsukovszkij repülőterein is.

A közösségi médiában közzétett lakossági fotók és videók több helyszínen mutattak tüzeket és robbanásokat a városban, köztük a Kapotnya kerületben található olajfinomító területén. A felvételek arra utalnak, hogy a Moszkvai Olajfinomító több pontját is találat érte.

Andrej Vorobjov, a Moszkvai terület kormányzója arról számolt be, hogy a főváros környéki elővárosokban lakóépületek rongálódtak meg. A Zsukovszkij járásban megrongálódott egy többszintes lakóépület, amelynek lakóit evakuálták. Elektrosztal városában egy családi házban is károk keletkeztek, és egy nő könnyebb vállsérülést szenvedett. Ljuberci városában a lehulló dróntörmelék egy fitneszközpontot, egy bevásárlóközpontot és egy ipari övezetet rongált meg. Sérültekről itt sem érkezett jelentés, a károk mértékét még vizsgálják. Szintén tüzekről és károkról számoltak be a Moszkvai területhez tartozó Csehov és Pavlovszkij Poszad településeken található nyaralóövezetekben is.