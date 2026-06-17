Bekövetkezett Putyin rémálma, Ukrajna sarokba szorította: üzemanyagválság tört ki Oroszországban – szigorú korlátozásokat vezettek be

A legtöbb oroszországi régióban, valamint Ukrajna ideiglenesen megszállt területein szigorú üzemanyag-értékesítési korlátozásokat vezettek be az ellátási hiány miatt, amelyre Moszkva szerint az ukrán hadsereg által az orosz olajfinomítók ellen végrehajtott rendszeres csapások miatt van szükség.

Oroszország számos régiójában üzemanyag-korlátozásokat vezettek be / Fotó: Vyacheslav Prokofyev / AFP

A Pravda orosz hírportál információi szerint jelenleg Oroszország 53 régiójában, valamint Ukrajna ideiglenesen megszállt területein korlátozzák a magánjárművek tankolását. A legszigorúbb korlátozásokat 18 oroszországi régióban, a Krímben, illetve Herszon, Zaporizzsja, Donyeck és Luhanszk megyék oroszok által megszállt részein vezették be, ahol járművezetők legfeljebb 50 liter üzemanyagot vásárolhatnak, vagy csupán egy teljes tank megtöltésére kapnak lehetőséget.

További 11 oroszországi régióban a benzinkutak többségén jelentős üzemanyaghiányt tapasztalnak, bár ott egyelőre nem vezettek be hivatalos mennyiségi korlátozásokat. Emellett a legnagyobb orosz olajipari vállalatok, köztük a Rosznyefty, a Basnyefty és a TNK Oroszország teljes területén megtiltották a benzin kannákba történő értékesítését.

Mélyponton Oroszország olajtermelése

Májusban az orosz kőolaj-kitermelés éves mélypontra süllyedt az ukrán dróntámadások fokozódása miatt, amelyek az orosz olajfinomítókat vették célba. A Reuters adatai szerint május végére Közép-Oroszország szinte valamennyi jelentős olajipari létesítménye kénytelen volt csökkenteni termelését vagy teljesen leállítani működését.

Ukrajna május folyamán drónokkal támadott Oroszország tíz legnagyobb olajfinomítója közül nyolcat. A jaroszlavli olajfinomító, valamint a Lukoil nyizsnyij novgorodi és permi üzemei ismételt csapásokat szenvedtek el. A Bloomberg számításai szerint a májusi finomítói teljesítmény visszaesése volt a legjelentősebb az orosz-ukrán háború kezdete óta: a feldolgozási volumen éves összevetésben 13 százalékkal, vagyis napi 700 ezer hordóval csökkent.

Ezzel párhuzamosan Oroszország nyersolaj-exportja májusban nem esett vissza, sőt a közel-keleti háború következtében emelkedő világpiaci olajárak miatt többletbevételeket biztosított az orosz költségvetés számára. Elemzők ugyanakkor rámutatnak, hogy ez csak megerősíti a belföldi finomítás visszaesését, mivel az Oroszországon belül feleslegessé váló nyersolaj tárolására már nincs elegendő kapacitás.