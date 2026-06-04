Rendkívüli: először szólalt meg Őrsi Gergely a letartóztatása óta, drámai üzenetet tett közzé a Facebookon – „Sarokba szorított emberek szavára történt”

Védőügyvédjén keresztül juttatta el első hivatalos üzenetét a nyilvánossághoz Őrsi Gergely. A II. kerület polgármestere határozottan visszautasítja az ellene felhozott vádakat.

Rendkívüli: először szólalt meg Őrsi Gergely a letartóztatása óta / Fotó: ITT AZ IDŐ / Facebook

A Világgazdaság is megírta, hogy harminc napra letartóztatta a bíróság több budapesti politikust egy nagyszabású korrupciós ügyben.

Az ügyészség szerint egy parkfenntartási munkákból milliárdos bevételeket szerző vállalkozó több mint egy évtizeden át fizetett kenőpénzeket különböző önkormányzati és politikai szereplőknek azért, hogy cégei kedvező szerződésekhez jussanak, illetve megtarthassák meglévő megbízásaikat.

A letartóztatottak között van

Őrsi Gergely, Budapest II. kerületének polgármestere,

elődje, a fideszes Láng Zsolt, az óbudai Fidesz vezetője,

Puskás Péter,

valamint Molnár Zsolt egykori MSZP-s országgyűlési képviselő.

Rajtuk kívül két korábbi momentumos politikus és több más érintett is rács mögé került.

Őrsi Gergely a Facebook-oldalán, jogi képviselője közvetítésével megosztott nyilatkozatban az olvasható, hogy a polgármester minden körülmények között tartja magát a hivatalos esküjéhez. Utalt arra is, hogy az elmúlt években végzett munkája a lakosságnak is közvetlenül tapasztalható volt, és ez az elkötelezettség a jelenlegi kényszerű távolléte alatt sem változik meg.

„Biztosan tudom, hogy esküm és lelkiismeretem szerint mindig a törvényeknek megfelelően jártam el – ahogy a Hivatal is. Felháborít és egyben elszomorít, hogy sarokba szorított ember vagy emberek szavára alapozva történhet letartóztatás”– közölte a posztban.

Felháborít és egyben elszomorít, hogy sarokba szorított ember/emberek szavára alapozva történhet letartóztatás, de ez nem változtat azon, hogy az igazság ki fog derülni

– fogalmazott. Hozzátette, hogy „sajnálatos módon ennek a magyar igazságszolgáltatás szervei egyelőre bedőltek”. Azt is írta, hogy a vele szembeni gyanúsítás teljes megalapozatlan, az ténybeli és jogi alapokon sem állja meg a helyét. „Ennek kívánunk érvényt szerezni a jövőben” – írta.



