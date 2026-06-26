Most lett elege Ausztriának a magyarokból, rájuk küldték az osztrák hatóságokat: tömegével buknak le, hogy pénzt csalnak ki az államból – "Inkább az azbeszt-botránnyal törődjenek"
Több száz magyar egyéni vállalkozó kerülhetett az osztrák hatóságok célkeresztjébe, miután egy oknyomozó riport szerint sokan csak papíron működtettek céget Burgenlandban. A gyanú szerint a vállalkozások egy része valójában az osztrák családi támogatásokhoz és egészségügyi ellátáshoz biztosított belépőt.
Komoly visszaélési ügyet tártak fel Ausztriában: a Profil magazin oknyomozása szerint Burgenland több településén százával jegyeztek be magyar egyéni vállalkozásokat olyan címekre, amelyek valójában alig vagy egyáltalán nem működtek irodaként.
Visszaélések miatt nyomoznak az osztrák hatóságok
Az egyik legismertebb helyszín Markt Neuhodis településen található, ahol egy régi parasztház homlokzatán vállalkozók nevei sorakoznak, miközben a helyszíni ellenőrzések során az épület rendszerint zárva volt. A beszámoló szerint a házban néhány apró íróasztal, üres irattartók és jelképes irodahelyiségek találhatók, de valódi üzleti tevékenységnek kevés nyoma látszik.
A nyomozás szerint magyar ügyfelek számára teljes szolgáltatást kínáltak: vállalkozásalapítást, székhelyszolgáltatást, ügyintézést és adótanácsadást. A szolgáltatás reklámja nyíltan hangsúlyozta az osztrák rendszer előnyeit, köztük a magasabb családi pótlékot, az osztrák egészségbiztosítást, valamint a későbbi nyugdíjjogosultság lehetőségét.
Ausztriában az egyéni vállalkozók már a vállalkozás bejegyzésével bekerülnek a kötelező társadalombiztosítási rendszerbe. A minimális járulékok mellett így egészségbiztosítás, balesetbiztosítás és nyugdíjbiztosítás is járhat, miközben bizonyos alacsony jövedelmi szint alatt még adóbevallást sem kell benyújtani.
A Profil szerint egy egygyermekes család esetében a családi támogatás összege önmagában közel fedezheti a minimális társadalombiztosítási befizetést, több gyermek esetén pedig a mérleg még kedvezőbb lehet.
Emiatt a hatóságok szerint felmerül a gyanú, hogy egyes vállalkozások elsődleges célja nem gazdasági tevékenység, hanem a szociális ellátások megszerzése volt.
Az osztrák pénzügyi hatóságok becslése szerint Burgenlandban akár több mint 500 ilyen feltételezett szellemvállalkozás is működhet. A csalás elleni hivatal jelenleg mintegy 200 hasonló céges konstrukciót vizsgál, és Markt Neuhodisban már több vállalkozást hivatalosan is szellemvállalkozásnak minősítettek. A vizsgálatok tovább folytatódnak.
Az érintett székhelyszolgáltató tulajdonosa visszautasította a vádakat. Állítása szerint ügyfelei ténylegesen dolgoznak Ausztria különböző részein, ezért napközben természetesen nincsenek jelen a bejegyzett címen.
Szerinte minden vállalkozás számlákkal, bérleti szerződésekkel és szabályosan befizetett járulékokkal tudja igazolni működését.
Véleménye szerint az ausztriai sajtónak inkább az azbesztproblémával kellene foglalkoznia, "és nem ezzel a kis, jelentéktelen bérbeadási tevékenységgel. Ez nevetséges.”
Az osztrák hatóságok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a szociális ellátórendszerrel való visszaélés veszélyezteti a közös biztosítási rendszert. A lebukó vállalkozók jelentős visszafizetésre számíthatnak, és bizonyos esetekben büntetőeljárás is indulhat, miközben a közvetítő cégek felelősségét is vizsgálhatják.
Mivel Magyarországon az egészségügyi ellátásra fordított kiadások jóval alacsonyabbak az osztrák szintnél, ezért az osztrák egészségbiztosítás sok magyar számára különösen vonzó. A hatóságok azonban hangsúlyozzák: a határon átnyúló vállalkozás önmagában teljesen jogszerű, a vizsgálatok kizárólag azokat az eseteket érintik, ahol felmerül a fiktív működés és a szociális ellátásokkal való visszaélés gyanúja.
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