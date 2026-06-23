Megszületett a döntés: nem lesz ugyanaz a közmédia, durván szigorodnak a vizsgálóbizottságok, visszaszorulnak a politikai reklámok
Az Országgyűlés kedden több, a Tisza Párt által kezdeményezett törvénymódosítást is elfogadott, köztük a parlamenti vizsgálóbizottságok jogköreinek bővítéséről és a közmédia átalakításáról szóló javaslatokat.
A képviselők 145 igen és 38 nem szavazattal fogadták el a vizsgálóbizottságok munkáját szigorító módosítást. Az új szabályozás szerint a jövőben valódi következménye lesz annak, ha valaki nem jelenik meg egy parlamenti vizsgálóbizottság előtt, vagy nem adja át a kért adatokat.
- Az első mulasztás esetén 100 ezer forintos,
- a másodiknál 1 millió forintos bírság szabható ki.
- Harmadik alkalommal ismét 1 millió forintos büntetés járhat, emellett a bizottság elnöke már rendőrségi elővezetést is elrendelhet.
A kormány szerint ezzel hatékonyabban tárhatók fel a kegyelmi ügyhöz, a Magyar Nemzet Bank (MNB) működéséhez vagy más közéleti kapcsolódó felelősségi kérdések.
A parlament ugyancsak kétharmados többséggel fogadta el a médiatörvény átfogó módosítását.
- Az új szabályozás megszünteti az NMHH Médiatanácsának,
- a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumának,
- valamint a Duna Médiaszolgáltató és az MTVA jelenlegi vezetőinek megbízatását.
A közmédia szerkezete is jelentősen átalakul: megszűnik a Duna Médiaszolgáltató és az MTVA, helyükre a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt., valamint a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. lép.
Az új rendszerben nyílt pályázaton választják ki a vezetőket, miközben egy új Független Közmédia Testület felügyeli majd a közmédia működését és gazdálkodását.
A módosítás részeként létrejön a Sajtóalap is, amelynek feladata a független médiumok támogatása lesz.
A képviselők emellett elfogadták a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedéséről, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslatot is.
Szintén megkapta a szükséges kétharmados támogatást az európai uniós források lehívásához szükséges jogszabályok módosítása.
A szavazások során a Tisza Párt és a Mi Hazánk képviselői támogatták az előterjesztéseket, míg a Fidesz–KDNP frakciói több esetben nemmel szavaztak.