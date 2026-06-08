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Tisza Párt
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országgyűlés

Fontos szavazások jönnek a parlamentben: a képviselői bérektől a devizahitelesekig

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A képviselői tiszteletdíjak 40 százalékos csökkentéséről, valamint a folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről is szavazhat a parlament. Továbbá több, a Tisza Párt kezdeményezésére létrehozandó, például az MNB-s pénzeket vizsgálóbizottság személyi kérdéseiről is döntenek.
VG
2026.06.08, 09:36

Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről, valamint a még folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről is dönthet az Országgyűlés hétfőn, a parlament e heti kétnapos ülésének első napján.

MAGYAR Péter parlament
Fontos szavazások jönnek a parlamentben: a képviselői bérektől a devizahitelesekig / Fotó: Szigetváry Zsolt

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a Tisza Párt törvényjavaslata szerint a képviselői alapilletmény az előző évi bruttó átlagkereset háromszorosáról 1,8-szeresére csökkenne, vagyis a jelenlegi 2 millió 182 ezerről 1,3 millió forintra. 

A változás nemcsak a parlamenti képviselőket érinti, hanem egy sor állami vezető bérét is, mivel azok a képviselői alapilletményhez vannak kötve.

A parlamenti honlapon közzétett napirendi javaslat szerint az ülés a hagyományoknak megfelelően 13 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal, majd a képviselők több jelentős politikai és gazdasági kérdésben is határozhatnak.

A döntéshozatalok során 

  • az Országgyűlés megválaszthatja a Tisza-frakció kezdeményezésére létrehozandó öt vizsgálóbizottság közül négynek a vezetőit és tagjait. 
  • Szavazás várható a Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló, 
  • a spontán privatizáció és a közvagyon elvesztésének körülményeit feltáró, 
  • a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló, 
  • valamint a gyermekvédelmi rendszer állapotát elemző bizottságok személyi összetételéről.

A végrehajtási visszaéléseket vizsgáló testület esetében későbbi döntés várható. Ennek élére Magyar Péter miniszterelnök Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk frakcióvezetőjét javasolta.

A parlament a házszabálytól eltérve tárgyalja az Országgyűlésről szóló törvény és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok költségcsökkentési célú módosítását is. 

A Tisza Párt frakcióvezetője, Bujdosó Andrea, valamint Kalázdi-Kerekes Kinga által benyújtott javaslat jelentősen mérsékelné az országgyűlési képviselők tiszteletdíját, juttatásait és az országgyűlési képviselőcsoportok költségvetési támogatását. Az előterjesztés alapján a képviselői alapdíjak 40 százalékkal csökkenhetnének.

Napirendre kerül a devizahiteles ügyek rendezésével összefüggő törvényjavaslat is, amelyet Hantosi István és Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt képviselői nyújtottak be. Az indítvány célja az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálatának elősegítése. 

Ennek érdekében a javaslat a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint az ilyen ügyekhez kapcsolódó végrehajtási eljárások ideiglenes felfüggesztését kezdeményezi.

Az ülésnap végén az azonnali kérdések és válaszok órájában a képviselők közvetlenül fordulhatnak a kormány tagjaihoz, ezt követően pedig további félórás kérdésidőszak következik, amely során a kabinet képviselőinek tehetnek fel kérdéseket a parlament tagjai.

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