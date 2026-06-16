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parlament
Országgyűlés
rendkívüli ülés

Rendkívüli ülést hívott össze Forshoffer Ágnes: kedden is ülésezik a parlament

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Az Országgyűlés rendkívüli ülésén megemlékezést tartanak. Parlamenti napirendre kerülnek a korrupcióellenes intézkedések, a vagyonnyilatkozati szabályok szigorítása, valamint az Integritás Hatóság jogköreinek bővítését célzó javaslatok is.
VG
2026.06.16, 08:20
Frissítve: 2026.06.16, 08:50

Kedden rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, amelynek első napirendi pontjaként az 1956-os forradalom és szabadságharc vértanúira emlékeznek – írja a Magyar Nemzet.

parlament
Rendkívüli ülést hívott össze Forshoffer Ágnes: kedden is ülésezik a parlament / Fotó: Anadolu / AFP

A parlamenti ülés reggel 9 órakor kezdődik, majd a képviselők öt olyan előterjesztést vitatnak meg, amelyek a Tisza-kormány szerint hozzájárulhatnak az európai uniós forrásokhoz való hozzáféréshez.

A parlament honlapján közzétett napirend szerint a megemlékezés azokra a forradalmárokra emlékeztet, akiket 1958. június 16-án végeztek ki. Ugyanezen a napon, 1989-ben temették újra Nagy Imrét és mártírtársait. A megemlékezést követően napirend előtti felszólalások hangzanak el.

A rendkívüli ülés összehívását a kormány kezdeményezte a tavaszi ülésszak lezárása után.

Indoklásuk szerint a javaslatok tárgyalásának őszre halasztása késleltetné több fontos jogalkotási cél megvalósítását, és problémákat okozhatna a jogalkalmazásban.

A napirenden szereplő törvénymódosítások 

  • szigorítanák a vagyonnyilatkozat-tétel és annak ellenőrzésének szabályait, 
  • bővítenék az Integritás Hatóság hatásköreit, 
  • valamint rendelkeznének a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről. 
  • Emellett módosítanák a büntetőeljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekmények elleni hatékonyabb fellépés érdekében. 

A Tisza szerint ezek az intézkedések szükségesek az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó vállalások teljesítéséhez.

A képviselők tárgyalják továbbá a pénzügyi szektort érintő jogharmonizációs módosításokat, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén-szállító vezetékekkel kapcsolatos együttműködési megállapodás módosítását. 

Napirendre kerül a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztését célzó javaslat, valamint egy házszabály-módosítás is, amely átmenetileg növelné a sürgős és kivételes eljárások számát.

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