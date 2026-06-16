Kedden rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, amelynek első napirendi pontjaként az 1956-os forradalom és szabadságharc vértanúira emlékeznek – írja a Magyar Nemzet.

Rendkívüli ülést hívott össze Forshoffer Ágnes: kedden is ülésezik a parlament / Fotó: Anadolu / AFP

A parlamenti ülés reggel 9 órakor kezdődik, majd a képviselők öt olyan előterjesztést vitatnak meg, amelyek a Tisza-kormány szerint hozzájárulhatnak az európai uniós forrásokhoz való hozzáféréshez.

A parlament honlapján közzétett napirend szerint a megemlékezés azokra a forradalmárokra emlékeztet, akiket 1958. június 16-án végeztek ki. Ugyanezen a napon, 1989-ben temették újra Nagy Imrét és mártírtársait. A megemlékezést követően napirend előtti felszólalások hangzanak el.

A rendkívüli ülés összehívását a kormány kezdeményezte a tavaszi ülésszak lezárása után.

Indoklásuk szerint a javaslatok tárgyalásának őszre halasztása késleltetné több fontos jogalkotási cél megvalósítását, és problémákat okozhatna a jogalkalmazásban.

A napirenden szereplő törvénymódosítások

szigorítanák a vagyonnyilatkozat-tétel és annak ellenőrzésének szabályait,

bővítenék az Integritás Hatóság hatásköreit,

valamint rendelkeznének a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről.

Emellett módosítanák a büntetőeljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekmények elleni hatékonyabb fellépés érdekében.

A Tisza szerint ezek az intézkedések szükségesek az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó vállalások teljesítéséhez.

A képviselők tárgyalják továbbá a pénzügyi szektort érintő jogharmonizációs módosításokat, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén-szállító vezetékekkel kapcsolatos együttműködési megállapodás módosítását.

Napirendre kerül a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztését célzó javaslat, valamint egy házszabály-módosítás is, amely átmenetileg növelné a sürgős és kivételes eljárások számát.