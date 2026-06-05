Kiderült, melyik párt kapja a legnagyobb pénzt a választás után

Az áprilisi választás alaposan átrajzolta a magyar politikai térképet, így a pártok állami támogatását is. Vannak olyan pártok, melyek el sem indultak a megmérettetésen, míg például a Magyar Kétfarkú Kutyapárt az 1 százalékos küszöbön vérzett el. A parlamentbe a Tisza, a Fidesz, a KDNP és Mi Hazánk képviselői ülhetnek be, ám a párttámogatásokból jut az 1 százalékos küszöböt elérő Demokratikus Koalíciónak is a pénteken megjelent kormányhatározat értelmében.

Azok kaphatnak párttámogatást, akik legalább egy százalékot szereztek a választáson / Fotó: NurPhoto via AFP

A Magyar Közlönyben megjelent jogszabály eredményeképp már nem kap párttámogatást a Jobbik, az MSZP, a Momentum, az LMP, a Párbeszéd és a Megoldás Mozgalom sem. Összességében a pártok 2026-os, május 31-ig fel nem használt támogatása a következő módon alakul:

Tisztelet és Szabadság Párt: 706 612 582 forint

FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség: 517 689 412 forint

Mi Hazánk Mozgalom: 157 188 388 forint

Kereszténydemokrata Néppárt: 92 925 000 forint

Demokratikus Koalíció: 12 384 620 forint

Támogatást azonban nemcsak a pártok, hanem a hozzájuk kapcsolódó alapítványok is kapnak: 887 258 069 forintra számíthat a Tisza még meg sem alakult alapítványa, 614 116 470 forintot kap a Fideszhez köthető Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány, 92 9210 810 forint jut a Mi Hazánk Alapítványnak, 3 009 109 forint jár a KDNP-s Barankovics István Alapítványnak, és végezetül 17 905 452 forintból gazdálkodhat a DK-hoz kapcsolódó Új Köztársaságért Alapítvány.