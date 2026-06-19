Deviza
EUR/HUF351,74 -0,21% USD/HUF306,56 -0,37% GBP/HUF405,68 -0,12% CHF/HUF380,08 -0,57% PLN/HUF82,59 -0,25% RON/HUF67,15 -0,27% CZK/HUF14,54 -0,13% EUR/HUF351,74 -0,21% USD/HUF306,56 -0,37% GBP/HUF405,68 -0,12% CHF/HUF380,08 -0,57% PLN/HUF82,59 -0,25% RON/HUF67,15 -0,27% CZK/HUF14,54 -0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX137 625,54 -0,56% MTELEKOM2 754 +0,51% MOL3 790 +1,17% OTP43 980 -1,94% RICHTER11 730 +0,43% OPUS375 0% ANY7 940 +0,51% AUTOWALLIS146 -1,02% WABERERS4 940 +1,23% BUMIX9 304,58 -0,07% CETOP4 638,15 -0,08% CETOP NTR2 964,97 -0,02% BUX137 625,54 -0,56% MTELEKOM2 754 +0,51% MOL3 790 +1,17% OTP43 980 -1,94% RICHTER11 730 +0,43% OPUS375 0% ANY7 940 +0,51% AUTOWALLIS146 -1,02% WABERERS4 940 +1,23% BUMIX9 304,58 -0,07% CETOP4 638,15 -0,08% CETOP NTR2 964,97 -0,02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Márki-Zay Péter
Hódmezővásárhely
beruházás
pláza

Bejelentették, új pláza épül Magyarországon: meglepő lehet a vidéki helyszín, egyhektáros területen húzzák fel – máris kitört az ellenállás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb nagyberuházás körvonalazódik Hódmezővásárhelyen: kereskedelmi központ létesülhet a város egyik frekventált részén. A pláza-projekt munkahelyeket teremthet, ugyanakkor már most tiltakozást váltott ki.
VG
2026.06.19, 21:46
Frissítve: 2026.06.19, 21:48

Új kereskedelmi központ épülhet Hódmezővásárhelyen az Aldi és a vasúti töltés közötti területen. A beruházás akár 50 embernek is munkát adhat, miközben a tervezett pláza már most komoly vitákat váltott ki a városban – írta a hodpress.hu.

Construction,Landscape.,Pipes,Are,Lifted,Using,Tower,Crane.,Construction,Process. pláza
Régészeti feltárás zajlik az Aldi melletti területen, ahol a tervek szerint egy több üzletből álló pláza épülhet / Fotó: FOTOGRIN

Napok óta találgatások keringtek a hódmezővásárhelyi közösségi oldalakon az Aldi és a vasúti töltés közötti területen zajló munkálatokkal kapcsolatban. A kérdésre végül Márki-Zay Péter polgármester adott választ: a területen egy új kereskedelmi központ, vagyis egy több üzletből álló pláza épülhet a következő években.

A városvezető a VTV Időben című műsorában beszélt arról, hogy jelenleg még nem az építkezés kezdődött meg, hanem a beruházások előtt kötelező régészeti feltárás zajlik. 

Ez az első lépése annak a fejlesztésnek, amely jelentősen átalakíthatja a város egyik fontos kereskedelmi övezetét.

A beruházás alapját egy tavaly lezárult értékesítési folyamat adja. A hódmezővásárhelyi közgyűlés még 2025 januárjában döntött arról, hogy értékesíti a belterületi, közel egyhektáros, pontosan 9779 négyzetméteres önkormányzati ingatlant. A nyilvános pályázatot végül a SÜD-BAU Kft. nyerte meg, amely kereskedelmi célú fejlesztést vállalt a területen.

Az üzlet a város számára is jelentős bevételt hozott. Márki-Zay Péter szerint az önkormányzat nettó mintegy 160 millió forinthoz jutott az értékesítésből, míg a teljes bevétel meghaladta a 200 millió forintot. Ez olyan forrás, amelyet a város más fejlesztésekre és beruházásokra fordíthat.

A szerződés ugyanakkor szigorú feltételeket tartalmaz. A beruházónak a tulajdonjog bejegyzésétől számított négy éven belül be kell építenie a területet, és használatbavételi engedéllyel rendelkező épületet kell létrehoznia. A kötelezettség teljesítését beépítési kötelezettség, valamint elidegenítési és terhelési tilalom biztosítja.

Ha a fejlesztés nem készül el határidőre, a cégnek a nettó vételár felének megfelelő kötbért kell fizetnie az önkormányzatnak. Ez több tízmillió forintos tételt jelenthet. Különösen indokolt esetben a közgyűlés legfeljebb két év haladékot adhat.

Rengeteg új munkahelyet hozhat a pláza

A beruházás egyik legfontosabb vállalása a munkahelyteremtés. A szerződés szerint az új kereskedelmi központnak legalább öt éven át évente átlagosan 45-50 ember foglalkoztatását kell lehetővé tennie. A területet kizárólag olyan kereskedelmi, szolgáltató vagy raktározási célra lehet használni, amely a lakosság igényeit szolgálja, miközben nem okoz jelentős környezeti terhelést.

Bár a fejlesztés gazdasági előnyöket és új munkahelyeket ígér, a terv nem aratott osztatlan sikert. Az elmúlt napokban egyre több kritikus vélemény jelent meg a közösségi médiában. A közel 18 ezer tagot számláló Hódmezővásárhely-csevegő csoportban egy külön petíció is elindult „Hmvhely ALDI melletti építkezés leállítása” címmel, amelyet rövid idő alatt csaknem 440-en írtak alá.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu