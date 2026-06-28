A rendkívüli hőség már nemcsak a strandokat és a légkondicionálókat tölti meg, hanem a szállodákat is. Az Egyesült Királyságban egyre több család – köztük újszülötteket nevelő szülők – foglal klimatizált hotelszobát, mert otthon már képtelenek elviselhető hőmérsékletet biztosítani. A mostani hőhullám már nem pusztán kényelmetlenség, hanem komoly egészségügyi kockázat.

Szállodákba menekülnek a kisgyermekes családok a rendkívüli hőség elől: egy hét alatt látványosan megugrott a klimatizált hotelszobák foglalása / Fotó: Andrew Angelov

A brit szállásfoglalási piac adatai szerint az elmúlt hetekben látványosan megváltozott a vendégek viselkedése. A Booking.com statisztikái alapján június eleje óta megháromszorozódott azoknak a kereséseknek az aránya, amelyeknél a vendégek kifejezetten légkondicionált szállást kerestek. Ezzel párhuzamosan az Adyen fizetési szolgáltató szerint

a brit szállodák bevétele 34 százalékkal nőtt június végén az egy évvel korábbi időszakhoz képest.

A Heartwood Inns szállodalánc arról számolt be, hogy szobáik kihasználtsága már 86 százalék körül jár, több hoteljük pedig teljesen megtelt. A telefonos érdeklődők mintegy harmada már az első kérdések között arra kíváncsi, hogy van-e légkondicionálás a szobákban – írja a The Guardian.

A lánc szerint különösen sok megkeresés érkezik újszülöttet nevelő szülőktől, akik azért foglalnak egy-két éjszakára szállodát, mert otthon nem tudják kellően lehűteni a lakást ahhoz, hogy kisbabájuk biztonságosan és nyugodtan tudjon aludni.

Más szállodák is hasonló tapasztalatokról számoltak be. Többen jelezték, hogy megnőtt az utolsó pillanatban érkező foglalások száma, sok vendég pedig kifejezetten azért választ hotelt, hogy néhány napra elmeneküljön az otthoni forróság elől.

A klíma lett az egyik legfontosabb szolgáltatás

A hőhullám teljesen átírta a vendégek szempontjait. A londoni Templeton Garden Hotel vezetője szerint szinte teljes kihasználtsággal működnek, miközben a vendégek elsősorban a hűvös belső terek és az árnyékos kert miatt választják a szállodát. A Woodstockban működő The Feathers Hotel pedig arról számolt be, hogy

a klímák kihasználtsága egyetlen hét alatt 74 százalékról 81 százalékra nőtt.

A szálloda vezetése szerint a légkondicionált szobák mára valódi versenyelőnnyé váltak. Több vendég nyíltan közölte, hogy egyszerűen kényelmesebb néhány éjszakát hotelben tölteni, mint egy felhevült lakásban próbálni átvészelni a rendkívüli hőséget.