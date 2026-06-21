Magyar Péter hirtelen bejelentette: rendkívüli ülést tart a kormány és valami titokzatosat is tárgyalnak

Vasárnap sem szűnnek Magyar Péter kormányfő Facebook-posztjai. Korábban arról tájékoztatott, hogy a parlament hétfőn két fontos ügyet tárgyal, amelyeket meg is nevezett, egy videóposztban pedig azt mutatta be, hol élt együtt Varga Judittal. A következő bejegyzéséből újabb fontos politikai újdonságok derültek ki.

Rendkívüli kormányülés is lesz Fotó: NurPhoto via AFP

„Túl korán örült a Fidesz, a bábjai és a hazánkat szétrabló milliárdos oligarchák. Fontos nap előtt állunk. Hétfőn ismertetjük az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot és az Orbán bábjainak vergődését lezáró Alaptörvény módosítást” – ezt a korábbi, vasárnap délelőtti Facebook-bejegyzésében jelentette be Magyar Péter.

Az Alaptörvény módosítása a jelentések szerint Sulyok Tamás köztársasági elnök megígért elmozdítását célozza, amely a terv kritikusai körében komoly jogállami és jogtechnikai problémákat vet fel.

A másik ügyben a kormányfő szombaton azt közölte, hogy először társadalmi egyeztetésre bocsátják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot, ezután megy az Országgyűlés elé.

Rendkívüli kormányülés is lesz

A vasárnap reggeli bejelentés szerint az utóbbi ügy mégis már most a parlament elé kerül. Ezt a friss bejegyzésben Magyar Péter még fokozni is tudta: úgy tűnik, a parlamenti forduló előtt a miniszterelnök kormányával és pártjának frakciójával s megvitatja a két politikailag tűzforró és vitatott kérdést.

A poszt csak ennyi, a kormányfő nem tesz utalást rá, mi lesz a harmadik téma, ami jó eséllyel szintén hordoz dinamitot, ha ebbe a sorba helyezte és előre felkészített rá.