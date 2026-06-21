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Sulyok Tamás
Magyar Péter
kormányülés

Magyar Péter hirtelen bejelentette: rendkívüli ülést tart a kormány és valami titokzatosat is tárgyalnak

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Magyar Péter már korábban is két fontos hétfői parlamenti politikai fejleményt vetített előre. Rendkívüli kormányülés is lesz, ez új, és az izgalmat azzal fokozta, hogy egy harmadik ügy is napirendre kerül.
Pető Sándor
2026.06.21, 16:56
Frissítve: 2026.06.21, 17:12

Vasárnap sem szűnnek Magyar Péter kormányfő Facebook-posztjai. Korábban arról tájékoztatott, hogy a parlament hétfőn két fontos ügyet tárgyal, amelyeket meg is nevezett, egy videóposztban pedig azt mutatta be, hol élt együtt Varga Judittal. A következő bejegyzéséből újabb fontos politikai újdonságok derültek ki.

Rendkívüli kormányülés is lesz
Rendkívüli kormányülés is lesz Fotó: NurPhoto via AFP

 

„Túl korán örült a Fidesz, a bábjai és a hazánkat szétrabló milliárdos oligarchák. Fontos nap előtt állunk. Hétfőn ismertetjük az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot és az Orbán bábjainak vergődését lezáró Alaptörvény módosítást” – ezt a korábbi, vasárnap délelőtti Facebook-bejegyzésében jelentette be Magyar Péter.

Az Alaptörvény módosítása a jelentések szerint Sulyok Tamás köztársasági elnök megígért elmozdítását célozza, amely a terv kritikusai körében komoly jogállami és jogtechnikai problémákat vet fel. 

A másik ügyben a kormányfő szombaton azt közölte, hogy először társadalmi egyeztetésre bocsátják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot, ezután megy az Országgyűlés elé.

Rendkívüli kormányülés is lesz

A vasárnap reggeli bejelentés szerint az utóbbi ügy mégis már most a parlament elé kerül. Ezt a friss bejegyzésben Magyar Péter még fokozni is tudta: úgy tűnik, a parlamenti forduló előtt a miniszterelnök kormányával és pártjának frakciójával s megvitatja a két politikailag tűzforró és vitatott kérdést.

A poszt csak ennyi, a kormányfő nem tesz utalást rá, mi lesz a harmadik téma, ami jó eséllyel szintén hordoz dinamitot, ha ebbe a sorba helyezte és előre felkészített rá. 

Magyar Péter megmutatta, hol lakott Varga Judittal és hol dolgozott Orbán Viktornak – videó
A kormányfő az Európai Unió vezetőinek csúcstalálkozóján vett részt. Magyar Péter ezután vette fel videót, amit vasárnap töltött fel Facebook oldalára, miután a köztársasági elnökről és a felállítandó vagyonhivatalról posztolt.

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