Magyar Péter hirtelen bejelentette: rendkívüli ülést tart a kormány és valami titokzatosat is tárgyalnak
Vasárnap sem szűnnek Magyar Péter kormányfő Facebook-posztjai. Korábban arról tájékoztatott, hogy a parlament hétfőn két fontos ügyet tárgyal, amelyeket meg is nevezett, egy videóposztban pedig azt mutatta be, hol élt együtt Varga Judittal. A következő bejegyzéséből újabb fontos politikai újdonságok derültek ki.
„Túl korán örült a Fidesz, a bábjai és a hazánkat szétrabló milliárdos oligarchák. Fontos nap előtt állunk. Hétfőn ismertetjük az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot és az Orbán bábjainak vergődését lezáró Alaptörvény módosítást” – ezt a korábbi, vasárnap délelőtti Facebook-bejegyzésében jelentette be Magyar Péter.
Az Alaptörvény módosítása a jelentések szerint Sulyok Tamás köztársasági elnök megígért elmozdítását célozza, amely a terv kritikusai körében komoly jogállami és jogtechnikai problémákat vet fel.
A másik ügyben a kormányfő szombaton azt közölte, hogy először társadalmi egyeztetésre bocsátják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot, ezután megy az Országgyűlés elé.
Rendkívüli kormányülés is lesz
A vasárnap reggeli bejelentés szerint az utóbbi ügy mégis már most a parlament elé kerül. Ezt a friss bejegyzésben Magyar Péter még fokozni is tudta: úgy tűnik, a parlamenti forduló előtt a miniszterelnök kormányával és pártjának frakciójával s megvitatja a két politikailag tűzforró és vitatott kérdést.
A poszt csak ennyi, a kormányfő nem tesz utalást rá, mi lesz a harmadik téma, ami jó eséllyel szintén hordoz dinamitot, ha ebbe a sorba helyezte és előre felkészített rá.
Magyar Péter megmutatta, hol lakott Varga Judittal és hol dolgozott Orbán Viktornak – videó
A kormányfő az Európai Unió vezetőinek csúcstalálkozóján vett részt. Magyar Péter ezután vette fel videót, amit vasárnap töltött fel Facebook oldalára, miután a köztársasági elnökről és a felállítandó vagyonhivatalról posztolt.