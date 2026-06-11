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készenléti rendőrség
Magyar Péter

Fontos személycserét jelentett be a belügyminiszter: Markó Attila István lett a Készenléti Rendőrség új vezetője

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A belügyminiszter személycserét hajtott végre a Készenléti Rendőrség élén. Markó Attila István váltja Tarcsa Csabát.
VG/MTI
2026.06.11, 18:11
Frissítve: 2026.06.11, 18:30

Markó Attila István váltja Tarcsa Csabát a Készenléti Rendőrség élén – jelentette be csütörtök délutáni közleményében a Belügyminisztérium.

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Változás történt a Készenléti Rendőrség élén / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A tárca tájékoztatása szerint Pósfai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal felmentette vezetői beosztásából Tarcsa Csaba rendőr vezérőrnagyot. A tárcavezető pénteki hatállyal kinevezte Markó Attila István rendőr dandártábornokot a Készenléti Rendőrség parancsnokának.

Fontos személycserét jelentett be Magyar Péter: Mecser Tamás lett az új országos rendőrfőkapitány

A mostani bejelentés már nem az első személycsere a héten a fegyveres szerveknél. Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízta meg az Országos Rendőr-főkapitányság vezetésével Magyar Péter miniszterelnök június 8-i hatállyal – jelentette be még hétfőn délelőtt Belügyminisztérium.

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