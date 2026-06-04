Óbudai korrupciós botrány: lépett a rendőrség, letartóztatták a polgármestert és több politikust

Harminc napra letartóztatta a bíróság több budapesti politikust egy nagyszabású korrupciós ügyben.

A rendőrség több ismert budapesti politikust, köztük Őrsi Gergelyt, Láng Zsoltot és Molnár Zsoltot is letartoztatott. / Fotó: arpasi.bence / Shutterstock

Az ügyészség szerint egy parkfenntartási munkákból milliárdos bevételeket szerző vállalkozó több mint egy évtizeden át fizetett kenőpénzeket különböző önkormányzati és politikai szereplőknek azért, hogy cégei kedvező szerződésekhez jussanak, illetve megtarthassák meglévő megbízásaikat.

A Magyar Nemzet információi szerint a letartóztatottak között van

Őrsi Gergely, Budapest II. kerületének volt szocialista polgármestere,

elődje, a fideszes Láng Zsolt, az óbudai Fidesz vezetője,

Puskás Péter,

valamint Molnár Zsolt egykori MSZP-s országgyűlési képviselő.

Rajtuk kívül két korábbi momentumos politikus és több más érintett is rács mögé került.

Az ügyészség vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés és más korrupciós bűncselekmények miatt nyomoz. A hatóságok a házkutatások során több tízmillió forint készpénzt és jelentős értékű vagyontárgyakat foglaltak le, miközben vagyon-visszaszerzési eljárás is indult.

A gyanú szerint egy, több önkormányzattal szerződésben álló parkfenntartó cég tényleges irányítója 2011 és 2024 között rendszeresen fizetett korrupciós pénzeket politikusoknak és önkormányzati vezetőknek. Az ügyészség szerint a vesztegetésre fordított összeg meghaladta a kétmilliárd forintot. A cél az volt, hogy a vállalkozás hosszú távon biztosítsa szerződéseit, illetve kedvezőbb feltételeket érjen el az önkormányzatoknál.

A korrupciós rendszer az ügyészség szerint politikai oldalakon átívelően működött.

A hatóságok állítása szerint az óbudai önkormányzatnál a korrupciós pénzeken fideszes és baloldali politikusok egyaránt osztoztak, a politikai erőviszonyok változásával pedig az elosztási arányok is módosultak.

A nyomozók szerint a vállalkozó a II. kerületben is rendszeresen juttatott pénzt vezető politikusoknak, miközben Molnár Zsolt az ügyészség állítása alapján pártbeli kapcsolataira hivatkozva segíthette az önkormányzati döntéshozók befolyásolását.

Az ügy másik szálán egy közétkeztetési szolgáltatásokat nyújtó cégcsoport is felbukkan, amely szintén korrupciós kifizetésekkel próbálhatta biztosítani szerződéseit.