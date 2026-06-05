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hadiipar
Rheinmetall
orosz-ukrán háború
Oroszország
per

Most lett elege az oroszoknak: megtámadták a Magyarországon is jelenlévő nagy fegyvergyártót, megkezdődött a tízmilliárdos per – Európa csak nevet rajta

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Az orosz-ukrán háború miatt meghiúsult a nagyszabású beruházás. Oroszország egy pert már elbukott, most ismét bíróság elé cibálja a Rheinmetallt.
VG
2026.06.05, 07:12
Frissítve: 2026.06.05, 07:18

Oroszország több mint 47 millió eurót követel a német védelmi ipari óriástól, a Rheinmetalltól. Az ügy hátterében egy 12 évvel ezelőtt kötött szerződés áll, amelyet Berlin az orosz-ukrán háború miatt bontott fel.

Rheinmetall projekt Oroszország, Moszkva orosz-ukrán háború
A Rheinmetall németországi gyára / Fotó: Julian Stratenschulte / DPA AFP

Az RBK-Ukrajina értesülései szerint a moszkvai katonai ügyészség és a Garnizon nevű vállalat kártérítést követel egy nagyszabású projekt meghiúsulása miatt. A per tárgya a Nyizsnyij Novgorod melletti Mulino településen építendő szárazföldi haderő harckiképző központja. Az ügy jelenleg a Moszkvai Választottbíróság előtt van. Az eljárást zárt tárgyalás keretében folytatják. A felperesek azt szeretnék elérni, hogy a szerződés megszűnését hivatalosan is kimondják, ezzel megalapozva pénzügyi követeléseiket.

A Rheinmetall és az orosz Oboronservisz még 2011-ben írta alá az együttműködési megállapodást. A német fél vállalta, hogy egyedülálló technológiákat és szolgáltatásokat biztosít, többek között:

  • valós körülményeket szimuláló kiképzési rendszereket,
  • rendszertervezési és minőségbiztosítási szolgáltatásokat,
  • a gyakorlótér kiépítését 2014 közepéig,
  • gyalogsági kiképzéshez használható lézeres lövészeti szimulátorok szállítását.

A német konszern Oroszország egyik legkorszerűbb kiképzőközpontját építette volna meg, azonban Oroszország terveit keresztülhúzta a Krím félsziget megszállására adott nemzetközi reakció. 2014-ben Németország határozott álláspontra helyezkedett, az akkori szövetségi kormány azonnali hatállyal megtiltotta a védelmi technológiák exportját Oroszországba. A Rheinmetall mulinói projektben való részvételére kiadott engedélyt visszavonták, emiatt a beruházás leállt.

Nem kell rettegnie a Rheinmetallnak

Moszkva már korábban is megpróbálta érvényesíteni követeléseit. Az orosz védelmi minisztérium keresetet nyújtott be egy svájci bírósághoz, azonban ott elveszítette a pert. A svájci igazságszolgáltatás nem adott helyt Oroszország követeléseinek.

Most az orosz hatóságok saját bíróságuk előtt próbálnak jogorvoslatot szerezni. A szakértők azonban szkeptikusak, mert ha a moszkvai bíróság az ügyészség javára döntene is, a pénz behajtása igencsak valószínűtlen, mivel az orosz bírósági ítélet Európában nem lenne végrehajtható.

A Rhenmetallnak azonban nem kell attól tartania, hogy ne lenne munkája. Az Oroszország felől érkező fenyegetések közepette a német hadsereg több mint kétezer összkerékhajtású tehergépkocsit rendelt a vállalattó. A szerződés értéke megközelítőleg 1 milliárd euró.

Emellett a vállalat erősíti jelenlétét a Fekete-tenger térségében is. A Rheinmetall a romániai Mangalia hajógyár megvásárlását tervezi, hogy bővítse tengeri hadiipari gyártókapacitásait.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
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