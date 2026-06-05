Most lett elege az oroszoknak: megtámadták a Magyarországon is jelenlévő nagy fegyvergyártót, megkezdődött a tízmilliárdos per – Európa csak nevet rajta

Oroszország több mint 47 millió eurót követel a német védelmi ipari óriástól, a Rheinmetalltól. Az ügy hátterében egy 12 évvel ezelőtt kötött szerződés áll, amelyet Berlin az orosz-ukrán háború miatt bontott fel.

A Rheinmetall németországi gyára / Fotó: Julian Stratenschulte / DPA AFP

Az RBK-Ukrajina értesülései szerint a moszkvai katonai ügyészség és a Garnizon nevű vállalat kártérítést követel egy nagyszabású projekt meghiúsulása miatt. A per tárgya a Nyizsnyij Novgorod melletti Mulino településen építendő szárazföldi haderő harckiképző központja. Az ügy jelenleg a Moszkvai Választottbíróság előtt van. Az eljárást zárt tárgyalás keretében folytatják. A felperesek azt szeretnék elérni, hogy a szerződés megszűnését hivatalosan is kimondják, ezzel megalapozva pénzügyi követeléseiket.

A Rheinmetall és az orosz Oboronservisz még 2011-ben írta alá az együttműködési megállapodást. A német fél vállalta, hogy egyedülálló technológiákat és szolgáltatásokat biztosít, többek között:

valós körülményeket szimuláló kiképzési rendszereket,

rendszertervezési és minőségbiztosítási szolgáltatásokat,

a gyakorlótér kiépítését 2014 közepéig,

gyalogsági kiképzéshez használható lézeres lövészeti szimulátorok szállítását.

A német konszern Oroszország egyik legkorszerűbb kiképzőközpontját építette volna meg, azonban Oroszország terveit keresztülhúzta a Krím félsziget megszállására adott nemzetközi reakció. 2014-ben Németország határozott álláspontra helyezkedett, az akkori szövetségi kormány azonnali hatállyal megtiltotta a védelmi technológiák exportját Oroszországba. A Rheinmetall mulinói projektben való részvételére kiadott engedélyt visszavonták, emiatt a beruházás leállt.

Nem kell rettegnie a Rheinmetallnak

Moszkva már korábban is megpróbálta érvényesíteni követeléseit. Az orosz védelmi minisztérium keresetet nyújtott be egy svájci bírósághoz, azonban ott elveszítette a pert. A svájci igazságszolgáltatás nem adott helyt Oroszország követeléseinek.

Most az orosz hatóságok saját bíróságuk előtt próbálnak jogorvoslatot szerezni. A szakértők azonban szkeptikusak, mert ha a moszkvai bíróság az ügyészség javára döntene is, a pénz behajtása igencsak valószínűtlen, mivel az orosz bírósági ítélet Európában nem lenne végrehajtható.