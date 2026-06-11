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Riadót rendeltek el Magyarországon csütörtök este: a NATO felküldte a Gripeneket – Magyar Péter sürgős tájékoztatást adott a Facebookon

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Azonnali katonai reakcióra volt szükség. A riadót azért rendelték el, mert nem lehetet kapcsolatba lépni egy civil repülőgéppel.
Hecker Flórián
2026.06.11, 21:15
Frissítve: 2026.06.11, 21:19

Egy izraeli Airbus A-321-es utasszállító miatt nemrég a legmagasabb szintű riadót rendelte el a Magyar Honvédségnek a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja – erről adott tájékoztatást Magyar Péter a közösségi oldalán néhány perccel ezelőtt.

Svédország Gripen vadászgépeket ad Ukrajnának / Fotó: TT News Agency via AFP
Riadót rendeltek el Magyarországon csütörtök este: a NATO felküldte a Gripeneket / Fotó: TT News Agency via AFP

Hogy minderről, miért a magyar miniszterelnök ad tájékoztatást a Facebookon, az nem derült ki. Mindenesetre a posztban az olvasható, hogy a JAS-39 Gripen készültségi géppár azért emelkedett a magasba, mert a Tel-Aviv–Prága között közlekedő járat nem vette fel a kapcsolatot a civil légiirányítással.

A Gripenek a felszállás után röviddel  vizuális kapcsolatot létesítettek az utasszállító gép pilótáival, akik ezt követően felvették a rádiókapcsolatot a magyar földi irányítással.

Riadót rendeltek el Magyarországon csütörtök este: a NATO felküldte a Gripeneket

A vadászgépek – az ilyenkor szokásos előírásoknak megfelelően – a légtérhatárig kísérték az utasszállítót, amely a repülési tervének megfelelő útvonalon kilépett a magyar légtérből. A magyar légteret 20:10-kor Ausztria irányába a civil repülőgép elhagyta.

A riasztást követően a vadászgépek rendben visszatértek a kecskeméti repülőbázisra.

Az eset során a Magyar Honvédség légtérrendészeti készenléti szolgálata és a NATO-integrált légvédelmi rendszere hatékonyan működött.

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