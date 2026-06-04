Szlovák reakció: Robert Fico nem hagyta szó nélkül Magyar Péter kijelentését, hogy Magyarország önmagával határos – "Németország is megfizetett"

"Az erős beszéd már senkinek sem segít manapság, csak hozzáteszik a feszültséget. Szükségünk van józan észre és gyakorlatiasságra" – ezzel kezdi Facebook bejegyzését Robert Fico, amelyben azt sérelmezte, hogy Magyar Péter kormányfő a nemzeti össetartozás napján elmondott beszédében azt mondta, hogy Magyarország az egyetlen olyan ország a világon, amely önmagával határos.

Robert Fico visszaszólt Magyar Péternek, miután a magyar kormányfő azt mondta, Magyarország önmagával határosFotó: AFP

Robert Fico azt írta, hogy mindig is azt kívánta, bárcsak a józan ész uralná a kormány bel- és külpolitikát. Ennek kapcsán három esetet hozott fel példaként.

Az új magyar miniszterelnöknek azt mondták, Magyarország önmaga szomszédja. Nem tudom, hogy van máshol, de észak-Magyarország szomszédos a szuverén Szlovákiával, büszke szlovákok, büszke kormány és büszke szlovák miniszterelnök. Az erős beszédek nem változtatnak ezen

– írta a szlovák kormányfő, aki azzal folytatja a bejegyzését, hogy Németország is megfizetett kancellárjának erős beszédeiért, mivel Merz nem kapta meg az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagját.

Szerinte egy ilyen hatalmas ország ilyen nemzetközi kudarcát nem lehet megmagyarázni.

Úgy látja, az erős felszólalások nem változtatnak azon, hogy egyre több miniszterelnök szólít fel párbeszédre az EU és Oroszország között. "Német cégek siettek a csúcsra Oroszországba, Szentpétervárra, hogy ne szalasszanak el semmilyen lehetőséget. Sokszor mondtam már, hogy a háború vége után mindenki eltöri a lábát, ahogy vissza sprintel az orosz piacra. Valószínűleg nem kellene idő előtt elmondanom a véleményemet" – zárja a bejegyzését.