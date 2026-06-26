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miniszterelnök
visegrádi országok
csúcstalálkozó

Videó: Robert Fico teljesen kiakadt, mi történt a gödöllői V4-es csúcson – „Totálisan hülye. Komolyan mondom, száz liter hideg vízzel permetezném le”

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Hevesen bírálta egy szlovák újságírót a szlovák miniszterelnök, miután a gödöllői V4-es csúcstalálkozón a Benes-dekrétumokról kapott kérdést. Robert Fico szerint a felvetés csaknem beárnyékolta a hosszú idő után újra összeülő visegrádi országok találkozóját.
VG
2026.06.26, 07:12
Frissítve: 2026.06.26, 07:31

Hosszú idő után ismét találkoztak a visegrádi országok vezetői. A miniszterelnökök a gödöllői tanácskozást követőn a sajtótájékoztatón a térség jövőjét meghatározó fejlesztési tervekről számoltak be, amelyek között egy Közép-Európát összekötő regionális nagysebességű vasúthálózat megvalósítása is szerepel.

Robert Fico
Videó: Robert Fico teljesen kiakadt, mi történt a gödöllői V4-es csúcson / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Az STVR riportere a visegrádi csúcstalálkozón a Benes-dekrétumokkal kapcsolatban tett fel kérdést Robert Ficónak.  A riporter arról kérdezte Robert Ficót, hogyan kívánja rendezni a dekrétumok ügyét Magyarországgal. 

A szlovák miniszterelnök válaszában hangsúlyozta, hogy kiemelten fontosnak tartja a két ország közötti jó kapcsolatot és baráti viszonyt, és mindent megtesz annak érdekében, hogy ez fennmaradjon. 

Hozzátette ugyanakkor, hogy a Benes-dekrétumok kérdése kétoldalú ügy, amelyet a jövőben is kizárólag magyar–szlovák egyeztetések keretében kívánnak rendezni.

A szlovák miniszterelnök másnap, bártfai diákokkal folytatott beszélgetésén tért vissza a témára.

Fico indulatosan bírálta az újságírót, hogy éppen a Benes-dekrétumokat hozta szóba egy olyan csúcstalálkozón, amelyre hosszú idő után ismét együtt ült tárgyalóasztalhoz a szlovák, a magyar, a lengyel és a cseh kormányfő. 

„Teljesen témán kívül volt. Hülye nő, elnézést a kifejezésért. Totálisan hülye nő. Komolyan mondom, szívesen lelocsolnám egy tömlőből hideg vízzel” – fogalmazott indulatosan Robert Fico.

„Az egész világ a V4-ről beszél. Végre újra összeállt a visegrádi együttműködés, végre ismét erőt képvisel. 

Erre ön az utolsó kérdésével majdnem mindent elrontott”

 – mondta.

„És most még nem tudom, hogy ez egyszerű ostobaság volt-e, vagy szándékosan tette. Azt még ki fogjuk deríteni, hogy valaki tudatosan adta-e neki ezt a kérdést, hogy feltegye” – tette hozzá Robert Fico.

 

 

 

 

 

 

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