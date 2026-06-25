Deviza
EUR/HUF355,37 -0,18% USD/HUF312,6 -0,31% GBP/HUF412,03 -0,21% CHF/HUF385,51 -0,12% PLN/HUF82,86 -0,2% RON/HUF67,87 -0,2% CZK/HUF14,66 -0,21% EUR/HUF355,37 -0,18% USD/HUF312,6 -0,31% GBP/HUF412,03 -0,21% CHF/HUF385,51 -0,12% PLN/HUF82,86 -0,2% RON/HUF67,87 -0,2% CZK/HUF14,66 -0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
egyesülés
Románia
törvényjavaslat
Moldova

Ez megváltoztathatja Európa térképét: Románia elfogadott tervezetet egy szomszédos országgal való egyesüléséről – „azonnal és sürgősen” tárgyalja a kormány

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kulcsfontosságú törvényjavaslatról dönt a román Szenátus. A Románia és Moldova egyesüléséről szóló javaslatot a Képviselőház hallgatólagosan elfogadta.
VG
2026.06.25, 06:47
Frissítve: 2026.06.25, 06:52

A S.O.S. Romania párt parlamenti képviselői által benyújtott, Románia és a Moldovai Köztársaság egyesítéséről szóló törvényjavaslatot szerdán hallgatólagosan elfogadta a román Képviselőház, miután letelt az alkotmányban előírt 45 napos határidő. A tervezet ezt követően a Szenátus elé kerül, amely ebben az ügyben a döntéshozó kamara.

Románia Moldova zászló egyesülés törvényjavaslat parlament
Románia és Moldova zászlói / Fotó: Shutterstock

A Digi24 román hírportál cikke szerint a törvényjavaslatot április 14-én nyújtották be a román parlamenthez, és a kormány elutasító véleményt fogalmazott meg róla. Emellett a Képviselőház Jogi Bizottsága, valamint Emberi Jogi Bizottsága is kedvezőtlenül fogadta azt. Mivel a tervezetet sem plenáris vita, sem szavazás nem követte, azt a román alkotmány 75. cikke (2) bekezdésének harmadik paragrafusa alapján hallgatólagosan elfogadottnak tekintették, és a kezdeményezők által benyújtott eredeti szövegezést továbbítják a Szenátusnak.

A törvényjavaslat értelmében Románia Parlamentje döntene Románia és a Moldovai Köztársaság egyesítéséről. A tervezet egyúttal megerősíti Románia elkötelezettségét a Helsinki Záróokmány – az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet záródokumentuma – rendelkezései mellett, amelyek lehetővé teszik az államhatárok békés és diplomáciai úton történő módosítását.

Románia azonnal megkezdené a tárgyalásokat

A dokumentum felhatalmazza Románia kormányát arra, hogy „haladéktalanul, azonnali hatállyal” kezdjen tárgyalásokat a kisinyovi hatóságokkal a „Moldovai Köztársasággal való egyesülés véglegesítése” érdekében.

A törvényjavaslat szövege szerint a jogszabály elfogadását és a Hivatalos Közlönyben történő kihirdetését követően értesíteni kell az illetékes nemzetközi szervezeteket és hatóságokat, továbbá a Moldovai Köztársaság kormányát, az Amerikai Egyesült Államokat, a NATO-t, az ENSZ-t és az Európai Uniót a törvény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében.

A benyújtott törvényjavaslat teljes szövege itt olvasható.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu