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Elkésett a munkából a légiirányító, nem tudott leszállni a Ryanair londoni járata – már Budapestet emlegették, kezdtek pánikolni az utasok

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Egyetlen munkavállaló késése miatt kellett közel negyedórát várakoznia a levegőben a Ryanair Londonból érkező gépének Eszék közelében. A horvát légiforgalmi hatóság szerint a repülés biztonsága nem forgott veszélyben, a járat végül biztonságosan landolt.
VG/MTI
2026.06.09, 18:20
Frissítve: 2026.06.09, 18:20

Közel negyedórát körözött Eszék felett a Ryanair Londonból érkező szombat éjszakai járata, mert a szolgálatba beosztott légiforgalmi irányító nem érkezett meg időben a munkahelyére – írta az Index.hr internetes portál kedden.

Travel Destination: Krakow Elkésett a munkából a légiirányító, nem tudott leszállni a Ryanair londoni járata
A Ryanair londoni járata nem tudott időben leszállni Eszéken / Fotó: NurPhoto via AFP

Az utasok beszámolói szerint a fedélzeten egyre nőtt a feszültség, miután a gép nem kezdte meg a leszállást, hanem Eszék térségében várakozott. A személyzet azt is jelezte: ha nem sikerül rendezni a helyzetet, a járatot Budapestre irányíthatják át.

A Horvát Légiforgalmi Irányítás (HKZP) elismerte, hogy egy munkavállaló mulasztása okozott fennakadást a járat fogadásakor. Közlésük szerint elszigetelt esetről van szó, amelyet az előírt eljárások szerint gyorsan kezeltek.

A szervezet hangsúlyozta, hogy a repülés biztonsága nem került veszélybe. A gép végig kapcsolatban állt a zágrábi körzeti légiforgalmi irányító központtal, és annak felügyelete alatt maradt. A járat végül biztonságosan leszállt Eszéken.

A HKZP szerint a késés 12 perc volt, az utasok ugyanakkor azt mondták, hogy a gép mintegy húsz percig várakozott a levegőben. A légiforgalmi irányítás belső vizsgálatot indított, és fegyelmi intézkedéseket helyezett kilátásba. A HKZP sajnálatát fejezte ki az okozott fennakadás miatt.

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