Brüsszel bekeményített: kilenc országot szólított fel a határellenőrzések megszüntetésére

Az Európai Bizottság (EB) véleményt adott ki Ausztria, Dánia, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Szlovénia és Svédország belső határellenőrzési gyakorlatáról. Az uniós jog lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy kivételes esetekben ideiglenesen visszaállítsák a belső határellenőrzést, ugyanakkor 12 hónapot meghaladó fennállás esetén kötelezi a Bizottságot arra, hogy értékelje az intézkedések szükségességét és arányosságát.

Az EB elismeri, hogy az érintett tagállamok valódi és jogos aggályokra reagálva – biztonsági fenyegetések és a migrációs helyzet miatt – éltek ezzel a lehetőséggel.

Ugyanakkor hangsúlyozta: a belső határellenőrzés elkerülhetetlenül kihat a szomszédos tagállamokra is, ezért kulcsfontosságú, hogy a tagállamok lépéseket tegyenek a határon átkelők és a határ menti közösségek terheinek csökkentésére.

Az uniós testület a schengeni koordinátorának közvetítésével folytatott párbeszéd már eddig is jelentősen csökkentette a várakozási időket, és javította az operatív koordinációt. A Bizottság megállapításai szerint a legtöbb tagállam már ma is alkalmaz kockázatalapú, nem szisztematikus ellenőrzési módszereket, amelyek jól helyettesíthetők lennének célzottabb alternatívákkal.

Más megoldást javasol az Európai Bizottság

Ilyen megoldás lehet a mobil rendőri ellenőrzés, a biometrikus azonosítás vagy a járműkövetési technológia, ezek a határforgalmat kevésbé zavarják, miközben hatékonyan szűrik ki a biztonsági kockázatokat. A Bizottság a kilenc érintett tagállamnak azt javasolja, hogy dolgozzanak a belső határellenőrzés fokozatos megszüntetésén, és

teljes körűen aknázzák ki a rendelkezésre álló alternatív intézkedéseket és a regionális együttműködés adta lehetőségeket.

A következő lépés az lesz, hogy Brüsszel konzultációt folytat az érintett tagállamokkal a vélemények gyakorlati megvalósításáról.

Az uniós intézkedések hátterét a schengeni jövő is alakítja: a Migrációs és Menekültügyi Paktum hamarosan hatályba lép, ami várhatóan megerősíti az EU külső határainak védelmét, és hatékonyabb eszközöket biztosít a tagállamoknak a jogosulatlan mozgások kezelésére.