Megjelentek a rendőrök a Semmelweis Egyetemnél – kiderült az igazság
Kivonult a Semmelweis Egyetem Belső Klinikai Tömbjhez a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatala.
A rendőrség a Blikknek megerősítette, hogy az intézkedés egy folyamatban lévő büntetőeljárás részeként történt, ugyanakkor a nyomozás érdekeire hivatkozva további részleteket nem közölt.
A lap információi szerint
több rendőrautó jelent meg az Üllői úti klinikai épületnél.
A hatóság közlése alapján egyelőre nem ismert, hogy az eljárás pontosan milyen ügyet érint, illetve van-e összefüggés a Semmelweis Egyetemmel vagy annak valamely dolgozójával.
Az ügy előzménye, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerdán a közösségi oldalán arról írt: a Magyar Péter miniszterelnök által meghirdetett Tisztítótűz művelet az egészségügyre is kiterjed. Bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a kormány célja a tisztességes egészségügyi dolgozók védelme, miközben a visszaéléseket fel kívánják tárni és meg kívánják szüntetni.
A rendőrség ugyanakkor nem erősítette meg, hogy a Semmelweis Egyetemnél végrehajtott nyomozati cselekmények összefüggésben állnak-e a miniszter által említett intézkedésekkel vagy bármilyen egészségügyi korrupciós üggyel. A nyomozás jelenlegi szakaszában a hatóság további tájékoztatást nem adott.
Magyar Péter napirend előtti felszólalásában átfogó intézményi és alkotmányos reformokat jelentett be, amelyeket a korrupció elleni fellépéssel és a jogállamiság helyreállításával indokolt.
A miniszterelnök az olasz maffiaellenes küzdelemhez hasonlította a kormány programját, és bejelentette a Tisztítótűz művelet elindítását,
amelynek központi eleme a Magyar Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal létrehozása lesz.
A hivatal feladata a közvagyon eredetének vizsgálata, a strómanhálózatok és az eltitkolt vagyonok feltárása lenne. Magyar Péter közölte, hogy a szervezet független hatóságként működne, vezetői pedig 24 órás rendőri védelemben részesülnének a kapott fenyegetések miatt.
A kormányfő emellett több alkotmányos változtatást is bejelentett. Szeptemberben társadalmi egyeztetés indul egy új alkotmány kidolgozásáról, amelyet egy év múlva népszavazás erősíthet meg.
A tervek között szerepel a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetésére irányuló kezdeményezés, az Alkotmánybíróság működési szabályainak módosítása, a bírói függetlenség erősítése, valamint az országgyűlési képviselők mandátumának legfeljebb 12 évben történő korlátozása.
Beszédében Magyar Péter élesen bírálta Sulyok Tamás köztársasági elnököt, Polt Pétert és a Kúria vezetését is. Álláspontja szerint a jogállami intézmények függetlenségének helyreállítása nélkül nem lehet felszámolni az elmúlt évtizedekben kialakult korrupciós rendszert.