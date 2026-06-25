Megjelentek a rendőrök a Semmelweis Egyetemnél – kiderült az igazság

Kivonult a Semmelweis Egyetem Belső Klinikai Tömbjhez a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatala.

Több rendőrautó jelent meg szerdán a Semmelweis Egyetem Belső Klinikai Tömbjénél / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A rendőrség a Blikknek megerősítette, hogy az intézkedés egy folyamatban lévő büntetőeljárás részeként történt, ugyanakkor a nyomozás érdekeire hivatkozva további részleteket nem közölt.

A lap információi szerint

több rendőrautó jelent meg az Üllői úti klinikai épületnél.

A hatóság közlése alapján egyelőre nem ismert, hogy az eljárás pontosan milyen ügyet érint, illetve van-e összefüggés a Semmelweis Egyetemmel vagy annak valamely dolgozójával.

Az ügy előzménye, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerdán a közösségi oldalán arról írt: a Magyar Péter miniszterelnök által meghirdetett Tisztítótűz művelet az egészségügyre is kiterjed. Bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a kormány célja a tisztességes egészségügyi dolgozók védelme, miközben a visszaéléseket fel kívánják tárni és meg kívánják szüntetni.

A rendőrség ugyanakkor nem erősítette meg, hogy a Semmelweis Egyetemnél végrehajtott nyomozati cselekmények összefüggésben állnak-e a miniszter által említett intézkedésekkel vagy bármilyen egészségügyi korrupciós üggyel. A nyomozás jelenlegi szakaszában a hatóság további tájékoztatást nem adott.

Magyar Péter napirend előtti felszólalásában átfogó intézményi és alkotmányos reformokat jelentett be, amelyeket a korrupció elleni fellépéssel és a jogállamiság helyreállításával indokolt.

A miniszterelnök az olasz maffiaellenes küzdelemhez hasonlította a kormány programját, és bejelentette a Tisztítótűz művelet elindítását,

amelynek központi eleme a Magyar Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal létrehozása lesz.

A hivatal feladata a közvagyon eredetének vizsgálata, a strómanhálózatok és az eltitkolt vagyonok feltárása lenne. Magyar Péter közölte, hogy a szervezet független hatóságként működne, vezetői pedig 24 órás rendőri védelemben részesülnének a kapott fenyegetések miatt.

A kormányfő emellett több alkotmányos változtatást is bejelentett. Szeptemberben társadalmi egyeztetés indul egy új alkotmány kidolgozásáról, amelyet egy év múlva népszavazás erősíthet meg.