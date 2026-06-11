Az Alkotmánybírósághoz fordult Sulyok Tamás – Magyar Péter szerint „ez már tényleg a szánalom kategória”

Sulyok Tamás az Alkotmánybírósághoz fordult az alaptörvény-módosítások határaival kapcsolatban. Magyar Péter miniszterelnök személyes indíttatásúnak nevezte a köztársasági elnök lépését – írta a 24.hu.

Sulyok Tamás az Alkotmánybírósághoz fordult / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A köztársasági elnök hivatalának csütörtöki közleménye szerint az elmúlt időszak egyes közjogi méltóságok elmozdítását célzó politikai nyilatkozatai olyan alkotmánymódosítási lehetőségeket vetettek fel, amelyek nem általános szabályalkotásra, hanem konkrét, egyedi helyzetek kezelésére irányulhatnak. Sulyok szerint ez alkotmányjogi kérdéseket vet fel, ezért az Alkotmánybírósághoz fordult, hogy tisztázzák, beleférnek-e az alaptörvény módosításának kereteibe az ilyen jellegű egyedi aktusok.

A kommüniké kiemelte, hogy az Alaptörvény legfőbb szerepe az általános, a teljes jogrendszerre kiterjedő alkotmányos szabályok megállapítása. Emiatt indokolt annak értelmezése, hogy az alkotmánymódosítás eszköze használható-e konkrét politikai helyzetek rendezésére. A köztársasági elnök arra számít, hogy az Alkotmánybíróság absztrakt értelmező döntése jogi mederben tarthatja az állami szervek közötti konfliktusokat.

Az államfő jelezte azt is, hogy az Európa Tanács Velencei Bizottságának véleménye szintén hozzájárulhat az alkotmányos vita rendezéséhez, és segítheti az alapelvek érvényesülését. A kezdeményezés így egyszerre jogi és politikai jelentőségű, hiszen az alkotmányos működés kereteit érintő kérdést próbál tisztázni.

Magyar Péter keményen üzent Sulyok Tamásnak

Magyar Péter miniszterelnök Sulyok Tamás elnök Facebook-bejegyzése alatt kommentben kritizálta a köztársasági elnököt, ugyanis szerinte ez a lépés „már tényleg a szánalom kategória”.

„Sulyok Tamás soha nem állt ki a bántalmazott gyerekek, a megtámadott civilek, művészek, bírák vagy újságírók mellett. Soha nem szólalt fel a jogállam rombolása vagy az ország kifosztása, ellenzéki politikusok titkosszolgálati megfigyelése ellen” – emelte ki a miniszterelnök, és hozzátette, hogy az államfő „naponta több helyre is elmegy panaszkodni”, és a fellépését személyes motivációk vezérlik.