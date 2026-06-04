Tovább durvulhat az EU és a Kína közötti feszültség – szankciós csomag készül Brüsszelben kínai vállalatok ellen
Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője alá tartozó Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) négy kínai vállalat szankcionálását készítette el, mert szerinte támogatják Oroszország Ukrajna elleni háborúját. Az uniós tisztviselők úgy látják, hogy a cégek segítik Oroszország árnyékflottáját, vegyi anyagokat biztosítanak az orosz hadseregnek, és olyan alkatrészeket szállítanak, amelyeket Moszkva támadó drónok építésére használ – írja a Politico egy uniós belső dokumentumra hivatkozva.
A brüsszeli lap szerint a május 21-i keltezésű dokumentum egy mini szankciós csomag alapjául szolgálhat. A lap forrásai szerint a dokumentumról az EU külügyminiszterei a június 15-i luxembourgi találkozójukon tárgyalhatnak.
A szankciók egyhangú elfogadásához tanácsi határozatra, a gazdasági és pénzügyi korlátozások érvényesítéséhez pedig tanácsi rendeletre is szükség lehet. A külügyi tanács hivatalos, előzetes napirendjén ugyanakkor nem szerepel külön szankciós jogi aktus elfogadása.
A tervezet szerint a csomagba kerülhetnek olyan cégek is az Egyesült Arab Emírségekből, Törökországból és Azerbajdzsánból, amelyek az orosz hajózást és energiaértékesítést segíthetik, valamint a Lukoil leányvállalatai és további, Moszkva háborús gépezetét támogató személyek és vállalatok.
Ha ezt elfogadják, akkor várhatóan növekedhet a feszültség az Európai Unió és Kína között.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már így is a tagállamok támogatását keresi a kínai importtal szembeni fellépéshez.
Kína a múlt héten közölte, hogy „határozott ellenintézkedéseket és hatékony lépéseket tesz saját érdekeinek védelme érdekében”, ha az EU további kereskedelmi korlátozásokat vezet be.
Az EU korábbi szankciós körökben is célba vett kínai vállalatokat, Kína pedig már a 20. szankciós csomag elfogadásakor is ellenlépésekre figyelmeztetett.
Már készül az Oroszország elleni 21. szankciós csomag
Az Európai Unió most készíti elő a 21. Oroszország elleni szankciós csomagját, az uniós országok még tárgyalnak arról, hogy mi kerüljön bele. A cikk szerint ez a június 15-re várt mini csomagnál szélesebb, ágazati megközelítésű intézkedéseket tartalmazna. Elfogadását a nyár későbbi részére várják.
Az egyik kulcsfontosságú javaslat az orosz olajvásárlásokra vonatkozó árplafon rögzítése, amely júliusban jár le. Mivel az olaj világpiaci ára ennél jelenleg magasabb, az orosz olaj átvételének ára várhatóan megnőne a szankció lejárta után, és így Oroszország több pénzt fordíthatna az Ukrajna elleni háborújára. Több ország ezért azt szorgalmazza, hogy hosszabbítsák meg az árplafont.
Emellett egy északi és balti országokból álló csoport átfogóbb szankciókat is javasol orosz energetikai vállalatokkal, köztük a Lukoillal, a Gazprommal, a Novatekkel és a Rosznyefttel szemben.
A tagországok amellett is érvelnek, hogy a blokknak minden szerződést meg kellene szüntetnie az orosz nukleáris iparral.
Az Európai Bizottság nem kommentálta az értesülést, csak megerősítette a korábbi álláspontját, miszerint általános célja az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomás növelése és a szankciók kijátszásának megakadályozása.
Az EU ismét lábon lövi magát, a kínai szankciók miatt éktelen haragra gerjedt Peking
Kína bejelentette, hogy megteszi a szükséges lépéseket, miután az Európai Unió kínai vállalatokat vett fel legújabb Oroszország elleni szankciócsomagjába, és figyelmeztetett, hogy minden következményt az EU visel majd – számolt be a Világgazdaság április végén.
A szankciók az érzékeny csúcstechnológiai berendezések harmadik országbeli beszállítóit célozták meg, mivel Brüsszel szerint több kínai székhelyű vállalat kettős felhasználású árukat szállít Oroszország katonai-ipari szektorának.
Peking szerint az EU lépése ellentétes a két fél megállapodásával – derül ki a Kereskedelmi Minisztérium szombat esti közleményéből. Kína azzal érvel, hogy a szankciók aláássák a Kína és az EU közötti kapcsolatokat alátámasztó politikai kötelezettségvállalásokat.
"Kína ismételt tiltakozása és kifogásai ellenére az EU továbbra is felvette a kínai vállalatokat az Oroszország elleni 20. szankciós csomagba" – írta a minisztérium közleménye.