Ezt sem verte nagydobra a Tisza-kormány: Magyarország újabb ukrán vétót oldott fel szép csendben – újra szabad, amit Orbán Viktorék betiltottak

Különösebb hírverés nélkül újabb Ukrajnával szembeni intézkedés szűnt meg Magyarországon. Egészen pontosan arról van szó, hogy a Tisza-kormány olyan helyzetet teremtett, hogy a tilalom feloldódjon, ennek érdekében pedig minden jel szerint el is járt.

Tisza-kormány: szép csendben újabb ukrán vétót oldottak fel / Fotó: Facebook / Vitézy Dávid

A Világgazdaság tapasztalatai szerint ugyanis a napokban immáron zavartalanul elérhető az a 12 ukrán hírportál, amelyeket az Orbán-kormány még tavaly ősszel tiltott be.

Ehhez minden jel szerint a Tisza-kormány aktív közreműködésére is szükség volt.

Tisza-kormány: szép csendben újabb ukrán vétót oldottak fel

Az ügy még 2025. szeptember végére nyúlik vissza, amikor Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterként bejelentette, hogy több magyar hirportál Ukrajnában való betiltása miatt a magyar kormány tükörintézkedésekkel reagál.

Magyarország válasza az ukrán cenzúrára – fogalmazott akkor a Fidesz jelenelgi parlamenti frakcióvezetője. Mint írta, az Európai Unióba igyekvő Ukrajna külföldi, köztük magyar internetes híroldalakat blokkolt, mert azok kritikusan mertek írni az oroszok elleni szankciós politikáról, Ukrajna fegyveres támogatásáról, az Európai Uniót és a NATO-t széttagoltként (!) és nem túl hatékony szervezetként merészelték ábrázolni.

Szerinte az igazi bűnük ezeknek a magyar oldalaknak (Origo, Demokrata) az volt, hogy írni merészeltek a Soros Alapítvány befolyásolási tevékenységéről. Erre reagálva lépett az Orbán-kormány és a viszonosság elvét követve tükörintézkedéseket vezetett be ukrán hírportálok ellen. Így aztán azok Magyarország területén azóta nem elérhetők, pontosabban nem voltak elérhetők.

Gulyás gergely megjegyezte, hogy nem hiszi, hogy sokan olvasnák az ukrán Pravdát vagy akárcsak vágynának rá, de egy szuverén országnak arányos választ kell adni a teljesen indokolatlan támadásra.

Az érintett ukrán hírportálok a következők:

tsn.ua oboz.ua anons-zak.com.ua ungvar.uz.ua/ zakarpattya.net.ua/ pravda.com.ua hromadske.ua nv.ua lb.ua insiderinfo.com.ua uaonline.com.ua eurointegration.com.ua

Csakhogy ha ma valaki felkeresi ezeket az olalakat, azt fogja tapasztalni, hogy zavartalanul eléri őket Magyarország területéről. Ez pedig nem véletlen.