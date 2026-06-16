Ezt sem verte nagydobra a Tisza-kormány: Magyarország újabb ukrán vétót oldott fel szép csendben – újra szabad, amit Orbán Viktorék betiltottak
Különösebb hírverés nélkül újabb Ukrajnával szembeni intézkedés szűnt meg Magyarországon. Egészen pontosan arról van szó, hogy a Tisza-kormány olyan helyzetet teremtett, hogy a tilalom feloldódjon, ennek érdekében pedig minden jel szerint el is járt.
A Világgazdaság tapasztalatai szerint ugyanis a napokban immáron zavartalanul elérhető az a 12 ukrán hírportál, amelyeket az Orbán-kormány még tavaly ősszel tiltott be.
Ehhez minden jel szerint a Tisza-kormány aktív közreműködésére is szükség volt.
Tisza-kormány: szép csendben újabb ukrán vétót oldottak fel
Az ügy még 2025. szeptember végére nyúlik vissza, amikor Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterként bejelentette, hogy több magyar hirportál Ukrajnában való betiltása miatt a magyar kormány tükörintézkedésekkel reagál.
Magyarország válasza az ukrán cenzúrára – fogalmazott akkor a Fidesz jelenelgi parlamenti frakcióvezetője. Mint írta, az Európai Unióba igyekvő Ukrajna külföldi, köztük magyar internetes híroldalakat blokkolt, mert azok kritikusan mertek írni az oroszok elleni szankciós politikáról, Ukrajna fegyveres támogatásáról, az Európai Uniót és a NATO-t széttagoltként (!) és nem túl hatékony szervezetként merészelték ábrázolni.
Szerinte az igazi bűnük ezeknek a magyar oldalaknak (Origo, Demokrata) az volt, hogy írni merészeltek a Soros Alapítvány befolyásolási tevékenységéről. Erre reagálva lépett az Orbán-kormány és a viszonosság elvét követve tükörintézkedéseket vezetett be ukrán hírportálok ellen. Így aztán azok Magyarország területén azóta nem elérhetők, pontosabban nem voltak elérhetők.
Gulyás gergely megjegyezte, hogy nem hiszi, hogy sokan olvasnák az ukrán Pravdát vagy akárcsak vágynának rá, de egy szuverén országnak arányos választ kell adni a teljesen indokolatlan támadásra.
Az érintett ukrán hírportálok a következők:
- tsn.ua
- oboz.ua
- anons-zak.com.ua
- ungvar.uz.ua/
- zakarpattya.net.ua/
- pravda.com.ua
- hromadske.ua
- nv.ua
- lb.ua
- insiderinfo.com.ua
- uaonline.com.ua
- eurointegration.com.ua
Csakhogy ha ma valaki felkeresi ezeket az olalakat, azt fogja tapasztalni, hogy zavartalanul eléri őket Magyarország területéről. Ez pedig nem véletlen.
Már nem él Orbán Viktorék rendelete, de Orbán Anita is kellhetett hozzá
Az, hogy ez így alakult, kulcsmomentum volt, hogy a 298/2025. (IX. 29.) kormányrendelet az új Tisza-kormány felállásával érvényét vesztette, miután a korábbi veszélyhelyzet 2026. május 13-án megszűnt.
Ez önmagában viszont nem lett volna elég ahhoz, hogy a 12 ukrán portál újra elérhetővé váljon Magyarországon. Leagábbis az Economx arról írt korábban, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) tájékoztatása szerint bár a blokkolás alapjául szolgáló rendelet már nem hatályos, a honlapok blokkolása kizárólag az azt kezdeményező szerv értesítése alapján oldható fel.
Ez pedig, ha minde igaz, a Külügyminisztérium, vagyis Orbán Anita tárcája.
Az NMHH hangsúlyozta, hogy ők csak végrehajtó szerv, önállóan nem törölhetnek senkit a Központi Elektronikus Hozzáférhetetlenné Tételi Határozatok Adatbázisából (KEHTA). Mivel a Külügyminisztériumtól eddig semmilyen hivatalos jelzés nem érkezett a tiltás feloldására, a hatóság hivatalból, a helyzet mielőbbi tisztázása érdekében az új külügyminiszterhez, Orbán Anitához fordult.
Ez vezethetett tehát eredményre, megérkezhetett a hivatalos jelzés, amellyel már újra olvashatóka az ukrán hírportálok belföldön. Az egyelőre nem ismert, hogy Ukrajnában vajon a betiltott magyar lapok is elérhetővé váltak-e.
Akárhogy is, a magyar-ukrán közeledésnek nem ez az első jele. Korábban Magyarország feloldott a vétóját Ukrajna uniós csatlakozása elől, szabad utat adott az ukrán fegyverpénznek, ha hiányos is, de megegyezés született a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetéről, illetve Magyarország hajlandó az oroszok elleni uniós szankciókat egy évvel meghosszabbítani.