Erről eddig nem volt szó: teljesen átalakulhatnak a trafikok Magyarországon, már a Tiszánál van a jogalkotási kezdeményezés – így módosítanák a dohányboltok működését

Jogalkotási kezdeményezéssel fordult Csatári Ernőhöz, a térség tiszás országgyűlési képviselőjéhez Siófok polgármestere.

Teljesen átalakulhatnak a trafikok Magyarországon / Fotó: Facebook / Dr. Lengyel Róbert

Lengyel Róbert azt szeretné elérni, hogy a nemzeti dohányboltok ne élvezzenek kivételezett helyzetet az alkoholárusítás szabályozásában, valamint hosszabb távon az alkoholtartalmú italok értékesítése is kikerüljön a trafikok tevékenységi köréből.

A politikus a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy hivatalos levélben juttatta el javaslatait a választókerület országgyűlési képviselőjének.

A polgármester szerint jelenleg igazságtalan helyzet áll fenn, mivel a dohányboltokra nem vonatkoznak azok az önkormányzati rendeletek, amelyek számos településen korlátozzák vagy tiltják az éjszakai alkoholeladást.

Mint írta, miközben

az élelmiszerüzletek és a benzinkutak kötelesek betartani ezeket a szabályokat, a trafikok továbbra is árusíthatnak szeszes italokat az éjszakai órákban.

Véleménye szerint ez nemcsak versenyhátrányt okoz más kereskedelmi szereplőknek, hanem gyengíti az önkormányzatok szabályozási lehetőségeit is.

A polgármester a dohányboltok kialakulásának körülményeire is utalt. Emlékeztetett arra, hogy a dohány-kiskereskedelem állami újraszabályozása idején számos korábbi vállalkozó elveszítette értékesítési jogát, miközben a koncessziók kiosztását jelentős politikai és társadalmi viták övezték. Az ügy a közbeszédben „trafikmutyi” néven vált ismertté.

Lengyel Róbert szerint emellett több balatoni településen, köztük Siófokon is megfigyelhető, hogy

egyes dohányboltok gyakorlatilag „kiülős-kiállós” italfogyasztó helyekként működnek, ami szerinte nincs összhangban a trafikhálózat eredeti rendeltetésével.

A kezdeményezés két fő elemet tartalmaz. Egyrészt azt, hogy a dohányboltokra is maradéktalanul vonatkozzanak a helyi önkormányzatok alkoholeladást szabályozó rendeletei, másrészt pedig azt, hogy a trafikok fő tevékenysége kizárólag a dohánytermékek értékesítése legyen, alkoholt pedig ne forgalmazhassanak.

„Most ennek az áldatlan állapotnak a megszüntetését kezdeményezem, mégpedig konkrét javaslatok megfogalmazásával” – fogalmazott a polgármester.