Az egész világ erre figyel: Trump rendkívüli bejelentést tett, már a hétvégén kitörhet a béke és megnyílhat a Hormuzi-szoros – vége az iráni háborúnak?

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön kijelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Irán akár már ezen a hétvégén békemegállapodást írhat alá, amely újra megnyitná a Hormuzi-szorost a hajóforgalom előtt. Irán ugyanakkor azt közölte, hogy még nem született végleges döntés a megállapodásról.

Donald Trump szerint közelebb a béke, mint gondolnánk / Fotó: Mandel Ngan / AFP

A két ország megállapodása a legjelentősebb diplomáciai áttörés lenne a három hónapja tartó iráni háború lezárása felé. A konfliktus eddig több ezer ember életét követelte, és jelentősen megemelte a globális energiaárakat – írta a Reuters.

„Ebben az ügyben még nem jutottunk végleges következtetésre. Ez egy rendkívül fontos kérdés, amelyet jelenleg az illetékes döntéshozó szervek vizsgálnak” – idézte az iráni média Eszmaíl Bagháei külügyi szóvivőt idézte, aki szerint a tárgyalás alatt álló szöveg jelentős részét már véglegesítették, Irán azonban nem hajlandó feladni alapvető követeléseit.

Közelebb a megállapodás, mint gondolnánk

„Éppen most kötöttünk egy nagyszerű megállapodást az iráni háború lezárásáról. A Hormuzi-szoros hivatalosan is megnyílik, amint aláírjuk a megállapodást. Ez nagyon hamar megtörténhet, akár már a hétvégén Európában” – mondta a Fehér Házban újságíróknak Donald Trump, hozzátéve, hogy az Amerikai Egyesült Államok részéről J. D. Vance alelnök is aláírhatja az egyezményt.

Arra a kérdésre, hogy Irán legfelsőbb vezetője, Mojtaba Hamenei ajatollah jóváhagyta-e a megállapodást, Trump azt válaszolta, hogy úgy tudja, igen.

Az amerikai elnök bejelentésére azt követően került sor, hogy a tárgyalások előrehaladására hivatkozva lefújta a korábban tervezett amerikai katonai csapásokat Irán ellen. A hír hatására emelkedtek az amerikai részvényárfolyamok, miközben csökkentek az olajárak.

Donald Trump már március közepe óta többször állította, hogy közel van egy, a háborút lezáró megállapodás Iránnal. Azonban a felek ezen a héten is támadásokat hajtottak végre egymás ellen, ami egyre törékenyebbé teszi az áprilisban bejelentett tűzszünetet. Az amerikai elnök többször is hangsúlyozta, hogy bármilyen békemegállapodás alapfeltétele az, hogy Irán ne fejleszthessen nukleáris fegyvert. Teherán tagadja, hogy ilyen fegyver megszerzésére törekedne.