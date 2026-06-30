Horvátország teljes sokkban: brutális tűz ütött ki a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén, evakuálhatják a turistákat – videón a pusztítás
Dalmáciában több helyszínen is erdőtüzek törtek ki egy heves vihar után, amelyet erős szél, villámlás, záporok és helyenként jégeső kísért. A tűz egyszerre több szigeten és part menti területen jelent meg, ami jelentősen megnehezítette az oltást – adta hírül a horvát Index.
Gyorsan terjed a tűz Dalmáciában, több helyszín nehezen megközelíthető
Horvátország egyik legkedveltebb üdülőhelyén, Čiovo szigetén kora este csaptak fel a lángok Žedno térségéből Okrug felé haladva. A tűz gyors terjedéséhez hozzájárult a heves szél, a beavatkozó egységek a nehéz időjárási viszonyok miatt kezdetben légi támogatás nélkül dolgoztak. A térségbe végül több tűzoltóraj érkezett
- Trogirból,
- Splitből,
- Kaštelából,
- Solinból
- és Omišból,
összesen mintegy másfél száz tűzoltóval és több tucat járművel.
Pelješacon, Orebić térsége feletti nehezen megközelíthető dombvidéken szintén több tűzfészek alakult ki, a lángok rendkívül gyorsan terjedtek, a helyi egységek mellett Korčuláról, Lovištéből, Vignjéből, Janjinából és más környező településekről is érkeztek tűzoltók a tűz megfékezésére.
Šoltán egy olajfaligetben csaptak fel a lángok, feltehetően villámcsapás következtében. A helyi erők egy légi egység segítségével akadályozták meg a tűz továbbterjedését.
Ston és Orebić között több kisebb tűzfészek is kilakult a vihar után. A sziklás, erdős terep miatt az oltás lassan haladt, a tűzoltók lépésről lépésre haladtak előre a védelmi vonalak kiépítésével. A szakemberek szerint a szélirány változása jelentette a legnagyobb kockázatot, mivel újabb területekre sodorhatta át a lángokat.
Čiovon több mint 100 hektáron pusztított a tűz
Čiovo szigetén a késő esti órákra javult a helyzet. A tűz már nem terjedt tovább, a lakóépületek közvetlen veszélye megszűnt. Több kisebb gazdasági épület és ideiglenes létesítmény azonban megsemmisült, a becslések szerint mintegy száz hektárnyi terület égett le. A tűzoltók az éjszaka folyamán is folytatták a védekező- és utómunkálatokat.
Az operatív parancsnokságok folyamatosan váltakozó időjárási körülmények között irányították a beavatkozást. A szél időnként ismét fellángolt, majd rövid időre enyhült, ami a légi egységek munkáját is befolyásolta.
A horvát hatóságok szerint a viharos időjárás nyomában járó heves villámok és az erős széllökések együtt állhat a több helyszínen egyszerre kialakuló tüzek hátterében.
A beavatkozás során a prioritást a lakott területek védelme jelentette, amelyet a tűzoltók minden érintett térségben sikeresen biztosítottak.
A helyzet több térségben stabilizálódott, ugyanakkor az utómunkálatok és az ellenőrzés még hosszabb ideig folytatódik, mivel a száraz növényzet és a változó szélirány továbbra is kockázatot jelent.