Horvátország teljes sokkban: brutális tűz ütött ki a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén, evakuálhatják a turistákat – videón a pusztítás

Dalmáciában több helyszínen is erdőtüzek törtek ki egy heves vihar után, amelyet erős szél, villámlás, záporok és helyenként jégeső kísért. A tűz egyszerre több szigeten és part menti területen jelent meg, ami jelentősen megnehezítette az oltást – adta hírül a horvát Index.

A heves széllökések miatt gyorsan terjedt a tűz, az oltást a domborzati viszonyok nehezítették. / Fotó: index.hr

Gyorsan terjed a tűz Dalmáciában, több helyszín nehezen megközelíthető

Horvátország egyik legkedveltebb üdülőhelyén, Čiovo szigetén kora este csaptak fel a lángok Žedno térségéből Okrug felé haladva. A tűz gyors terjedéséhez hozzájárult a heves szél, a beavatkozó egységek a nehéz időjárási viszonyok miatt kezdetben légi támogatás nélkül dolgoztak. A térségbe végül több tűzoltóraj érkezett

Trogirból,

Splitből,

Kaštelából,

Solinból

és Omišból,

összesen mintegy másfél száz tűzoltóval és több tucat járművel.

Pelješacon, Orebić térsége feletti nehezen megközelíthető dombvidéken szintén több tűzfészek alakult ki, a lángok rendkívül gyorsan terjedtek, a helyi egységek mellett Korčuláról, Lovištéből, Vignjéből, Janjinából és más környező településekről is érkeztek tűzoltók a tűz megfékezésére.

Šoltán egy olajfaligetben csaptak fel a lángok, feltehetően villámcsapás következtében. A helyi erők egy légi egység segítségével akadályozták meg a tűz továbbterjedését.

Ston és Orebić között több kisebb tűzfészek is kilakult a vihar után. A sziklás, erdős terep miatt az oltás lassan haladt, a tűzoltók lépésről lépésre haladtak előre a védelmi vonalak kiépítésével. A szakemberek szerint a szélirány változása jelentette a legnagyobb kockázatot, mivel újabb területekre sodorhatta át a lángokat.

Čiovon több mint 100 hektáron pusztított a tűz

Čiovo szigetén a késő esti órákra javult a helyzet. A tűz már nem terjedt tovább, a lakóépületek közvetlen veszélye megszűnt. Több kisebb gazdasági épület és ideiglenes létesítmény azonban megsemmisült, a becslések szerint mintegy száz hektárnyi terület égett le. A tűzoltók az éjszaka folyamán is folytatták a védekező- és utómunkálatokat.

Az operatív parancsnokságok folyamatosan váltakozó időjárási körülmények között irányították a beavatkozást. A szél időnként ismét fellángolt, majd rövid időre enyhült, ami a légi egységek munkáját is befolyásolta.

A horvát hatóságok szerint a viharos időjárás nyomában járó heves villámok és az erős széllökések együtt állhat a több helyszínen egyszerre kialakuló tüzek hátterében.

A beavatkozás során a prioritást a lakott területek védelme jelentette, amelyet a tűzoltók minden érintett térségben sikeresen biztosítottak.