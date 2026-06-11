Rendkívüli: kitört a botrány a magyar ügyészségen az ukrán aranykonvoj miatt, lemondott a főügyész – ez áll a háttérben

Lemondott vezetői tisztségéről Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) főügyésze.

Fotó: Oschadbank / Facebook

A Legfőbb Ügyészség tájékoztatása szerint Fürcht Pál június 8-án nyújtotta be lemondását, amelyet

elsősorban az ukrán aranykonvoj ügyében kialakult szakmai nézetkülönbségekkel indokolt.

A közlemény szerint az eltérés a KNYF és a Legfőbb Ügyészség illetékes szakfőosztálya között alakult ki az ügy nyomozásának irányát és egyes eljárási lépéseket illetően. A vita középpontjában az állt, hogy milyen sorrendben történjenek meg bizonyos nyomozati cselekmények, illetve mikor kerüljön sor olyan személyek kihallgatására, akik a nyomozás során gyanúsítottként is szóba kerülhetnek.

A Legfőbb Ügyészség szakfőosztályának álláspontja szerint egyes magas beosztású érintettek esetében már jelenleg is fennáll a bűncselekmény megalapozott gyanúja, ezért velük kapcsolatban haladéktalan intézkedések lennének indokoltak. A nyomozó ügyészség ugyanakkor más nyomozástaktikai megközelítést tartott célszerűnek.

Az ügy előzménye, hogy az ukrán pénzszállítók magyarországi elfogásával összefüggésben a Fővárosi Nyomozó Ügyészség jogellenes fogva tartás bűntette és más bűncselekmények gyanúja miatt folytat eljárást.

Az aranykonvoj ügye az elmúlt hónapok egyik legnagyobb visszhangot kiváltó nyomozásává vált.

A konfliktus rendezése érdekében Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész – az illetékes szakfőosztály vezetőjének javaslatára – úgy döntött, hogy az ügy további felügyeletét a Legfőbb Ügyészség egy másik szakmai szervezeti egységére bízza. A döntés célja a közlemény szerint az volt, hogy még az elfogultság látszatát is elkerüljék.

A Legfőbb Ügyészség hangsúlyozta: továbbra is teljes mértékben elkötelezett valamennyi érintett ügy teljes körű feltárása mellett. A legfőbb ügyész korábban többször is egyértelművé tette, hogy a nyomozóknak az ügy minden szálát ki kell vizsgálniuk, függetlenül attól, hogy az milyen személyeket vagy szervezeteket érint.

A közlemény arra is kitér, hogy az aranykonvoj ügyében folyó nyomozásban a közeljövőben érdemi eredmények várhatók.