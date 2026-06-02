Lesújtott Putyin pusztító haragja Ukrajnára: szörnyű támadás érte kedd hajnalban Kijevet

Oroszország kedden, a hajnali órákban nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított Ukrajna ellen. Kijevet, Dnyiprót, Harkivot és a kijevi régiót is találatok érték. A helyi hatóságok szerint legalább tíz ember meghalt, több mint százan megsérültek – számolt be a Kyiv Post.

Nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított Oroszország Ukrajna ellen / Fotó: AFP

Az oroszok nagyszabású támadást indítottak Ukrajna ellen az éjszaka

A Kijevet, Dnyiprót és Harkivot ért támadások egy Ukrajna-szerte végrehajtott nagyszabású orosz rakéta- és dróntámadás részét képezték.

Az ukrán légierő szerint az orosz erők Kalibr típusú robotrepülőgépeket indítottak Ukrajna felé a Kaszpi-tenger térségéből.

Országszerte légvédelmi riasztásokat rendeltek el, miután a taktikai egységek ballisztikus csapások veszélyét azonosították Oroszország keleti és északkeleti irányából.

Az éjszakai támadás több térségben tüzeket okozott, megrongált többszintes lakóépületeket, és a főváros egyes részein áramkimaradásokhoz vezetett.

Kijevben négy ember meghalt, 51-en megsérültek, köztük három gyermek – közölte Vitalij Klicsko polgármester. Harmincöt embert kórházba szállítottak, másokat a helyszínen láttak el, illetve járóbeteg-ellátásban részesítettek.

Az ukrán állami katasztrófavédelmi szolgálat szerint reggel 8 óráig Kijevben négy ember halt meg és 58-an sérültek meg, köztük három gyermek.

Kijevben a légiriadó több mint három órán át tartott az éjjel. A lehulló törmelék és a becsapódások a főváros több kerületében is károkat, áramkimaradásokat okoztak.

A kijevi régióban három ember sérült meg, miután az orosz erők az éjszaka drónokkal, robotrepülőgépekkel és ballisztikus fegyverekkel támadták a térséget – közölte Mikola Kalasnik regionális kormányzó.

A támadás a régió négy járásában okozott károkat, többek között lakóépületekben és raktárlétesítményekben. Több helyen tűz is keletkezett.

Kijevben menekíti kutyáját egy lakos az éjszakai támadás után / Fotó: AFP

Nyolcan meghaltak Dnyipróban, Harkivot is találat érte. „A Dnyiprót ért orosz támadás egy kisfiú életét is követelte. A mentők kiemelték egy 2023-ban született gyermek holttestét a csapásban megrongálódott négyszintes épület romjai alól. Ma éjjel az oroszok nyolc embert öltek meg Dnyipróban” – közölte a kormányzó.