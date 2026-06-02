Ezt nem gondoltuk: pár nap és közelebb lesz az EU-hoz Ukrajna, mint valaha – most mindenki Magyar Péteréket figyeli

Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamatának következő lépése a vártnál valamivel korábban is megtörténhet: uniós és nemzeti diplomaták a The Kyiv Independentnek megerősítették, hogy mindenki június 15-ét célozza meg az úgynevezett hat „bővítési klaszter” közül az első megnyitásának napjaként.

Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamatában a korábban vártnál hamarabb megnyílhat az első bővítési klaszter

Ukrajna és Moldova uniós kérelme párhuzamosan halad, a további formális előrelépést azonban Magyarország már egy éve blokkolja. Hazánk 11 követelést támasztott, amelyek az Ukrajna távoli nyugati részén élő magyar kisebbség jogainak bővítésére vonatkoznak.

Két uniós tagállam diplomatái szerint a cél a kormányközi konferencia megszervezése június 15-én, az uniós külügyminiszterek luxembourgi találkozójának margóján. Hivatalosan ezen a konferencián történik meg a bővítési klaszterek megnyitása.

Ha ez a törekvés nem jár sikerrel, a konferenciát június 16-án is megtarthatják, szintén Luxembourgban, az európai miniszterek találkozójához kapcsolódva.

Korábban arról érkeztek a hírek, hogy ez a következő lépés várhatóan június 16. és 18. között történhet meg.

Az uniós intézmények két forrása megerősítette, hogy június 15-e lehet a döntő nap, de megjegyezték: hivatalosan még nem rögzítettek időpontot.

Az ukrán és a magyar kormány között egyelőre nem jelentettek be megállapodást a kisebbségi jogok ügyében, amelyről Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy rendezni kell ahhoz, hogy Magyarország visszavonja kifogását.

A két ország között zajlanak a technikai tárgyalások, a Szuszpilne ukrán közszolgálati média pedig arról számolt be, hogy Magyarország 11 követeléséből kilenc már teljesült.

Akár június 15-én, akár június 16-án nyitják meg a klasztereket, ez azt jelentené, hogy az EU teljesíti azt a célját, hogy Ciprus féléves uniós tanácsi elnökségének végéig megtegye ezt a lépést, és az uniós vezetőknek lenne mit ünnepelniük Volodimir Zelenszkij elnökkel a június 18-i csúcstalálkozójukon.

