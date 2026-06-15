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ukrán aranykonvoj
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Fidesz
kormányülés

Ukrán aranykonvoj: Orbán Viktor pontosan elmondta, mit tett – ez történt a kormányülésen a pénzszállítók elfogása kapcsán

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A történtek feltárása több szálon is zajlik, a folyamat nem marad menetes a politikától. Orbán Viktor most világosan reagált az őt ért vádakra az ukrán aranykonvoj ügyében.
Hecker Flórián
2026.06.15, 19:04
Frissítve: 2026.06.15, 19:50

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Orbán Viktor hosszú interjút adott az Indexnek az elmúlt időszak eseményeit összegezve és a jövőre is kitérve. Így került szóba az ukrán aranykonvoj ügye is.

pénzszállító, ukrán aranykonvoj
Ukrán aranykonvoj: Orbán Viktor pontosan elmondta, mit tett / Fotó: Oschadbank / Facebook

Az eset még márciusban következett be, amikor a TEK és a NAV egy benzinkútnál lecsapott két ukrán pénzszállító furgonra, amelyek több kiló aranyat és átszámítva több milliárd forint értékű devizát szállítottak.

A személyzet tagjai között volt olyan, aki szoros kapcsolatban állt az ukrán titkosszolgálattal, illetve érintettje volt az elhíresült korrupciós botránynak, a Mindics-ügynek.

Az Orbán-kormány akkoriban arról is beszélt, hogy nem ez az első ukrán aranykonvoj, amelyik Ausztriából visz át Magyarországon keresztül bődületes mennyiségű készpénzt Kijevnek. Sőt, ez fordítva is megtörtént, tehát Ukrajnából indultak a pénzszállítmányok.

Ezek feltárására Orbán Viktorék ígéretet tettek, de végül a választási vereség miatt ez nem következett be. Ráadásul időközben az ukrán aranykonvoj szállítmányát vissza is szolgáltatták az ukrán félnek.

Ukrajna hamar vérszemet kapott és kártérítés követelését helyezte kilátásba. A magyar sajtó egy része pedig azt állította, hogy a nem mindennapi akciót Orbán Viktor környezetéből irányították.

Ukrán aranykonvoj: Orbán Viktor pontosan elmondta, mit tett

Már a hétvégén, a Fidesz-kongresszus elején is kérdezték Orbán Viktort, milyen szerepet játszott az aranykonvoj eseténél. Akkor a volt miniszterelnök csak nagyon röviden reagált, azt mondta, hogy minden a törvényeknek megfelelően zajlott.

Most viszont az Indexnek némiképp részletesebben beszélt a helyzetről. Először is leszögezte, hogy

nem adott, a törvények szerint nem is adhatott utasítást arra, hogy tartóztassák fel az Ukrajnába tartó szállítmányt.

Azt is hozzátette, hogy bár a kormányülésen az „egyebek között” előkerült a szállítmányok kérdése, de világossá tette, hogy a hatóságokat a kormányból nem lehet utasítani.

Orbán Viktor tehát cáfolta azokat az állításokat, amelyek őt közvetlenül összefüggésbe hozták a nagy port kavart rajtaütéssel. Az ukrán aranykonvoj ügyének feltárása egyébként több szálon zajlik jelenleg is és nem is maradt botránymentes.

Rendkívüli: kitört a botrány a magyar ügyészségen az ukrán aranykonvoj miatt, lemondott a főügyész – ez áll a háttérben

A Központi Nyomozó Főügyészség vezetője lemondott tisztségéről az ukrán aranykonvoj ügye miatt. A Legfőbb Ügyészség szerint a nyomozás folytatódik, és a közeljövőben érdemi eredmények várhatók.

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