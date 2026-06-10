Az orosz hatóságok szerint egy ukrán dróntámadásban megsemmisült a szevasztopoli panorámamúzeum épülete, amely a krími háború egyik legismertebb művészeti emlékének, az „1854–1855-ös Szevasztopol védelme” című monumentális körképnek adott otthont. A műalkotás kvázi a Feszty-körkép orosz megfelelője: mindkettő egy nemzeti történelmi eseményt örökített meg hatalmas, körpanorámás formában, saját korának technológiai és művészeti csúcsteljesítményeként.

Megsemmisült az oroszok Feszty-körképe: ukrán dróntámadás pusztította el a páratlan történelmi műalkotást / Fotó: Free Wind 2014

A szevasztopoli kormányzó, Mihail Razvozsajev közlése szerint az éjszaka folyamán egy ukrán pilóta nélküli repülőeszköz célzott csapást mért az épületre, amelyet Oroszország kulturális örökségi helyszínként tart nyilván. A támadás nyomán keletkezett tűz olyan méreteket öltött, hogy a hatóságok a negyedik, kiemelt riasztási fokozatot rendelték el. Halálos áldozatokról vagy sérültekről nem érkezett jelentés.

Az orosz vezetés szerint magából az eredeti történelmi alkotásból nem maradt semmi az épületben,

ugyanakkor azt állítják, hogy a mű minden eleme digitalizálva volt, ezért a körkép rekonstruálható. Razvozsajev szerint a teljes anyagot újra fogják építeni.

A panoráma különleges helyet foglalt el az orosz történelmi emlékezetben. Az alkotást a 20. század elején készítette a híres csataképfestő, Franz Roubaud, aki a krími háború egyik legismertebb epizódját, az 1854–1855-ös szevasztopoli ostromot örökítette meg. A több mint 100 méter hosszú és 14 méter magas körpanoráma 1905-ben nyílt meg a nagyközönség előtt, és a város egyik legismertebb kulturális látványosságává vált.

A mű jelentőségét az is mutatja, hogy már egyszer majdnem elveszett. A második világháború során, Szevasztopol 1942-es ostromában az épület súlyosan megsérült, a körkép egy része kiégett, az alkotás megmentett darabjait pedig csak rendkívüli erőfeszítésekkel sikerült kimenekíteni a városból. A későbbi helyreállítás után a panoráma ismét a város egyik szimbólumává vált.

A mostani pusztulás különösen érzékenyen érintheti az orosz kulturális emlékezetet. Magyar szemmel nézve a párhuzam leginkább a Feszty-körképpel vonható meg: ahogy a „Magyarok bejövetele” a magyar történelem egyik ikonikus vizuális feldolgozása, úgy

a szevasztopoli panoráma az orosz hadtörténet egyik legismertebb művészeti emléke volt.

Az orosz külügyminisztérium barbár cselekménynek nevezte a támadást. A tárca szóvivője, Marija Zaharova azt közölte, hogy a felelősöknek vállalniuk kell a következményeket. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov pedig úgy fogalmazott, hogy Kijev immár nemcsak katonai célpontokat támad, hanem a történelmi emlékezetet is, ugyanakkor szerinte a történelmet nem lehet eltörölni vagy legyőzni.