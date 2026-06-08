Deviza
EUR/HUF355,75 +0,04% USD/HUF308,55 -0,03% GBP/HUF411,69 +0,04% CHF/HUF386,7 -0,19% PLN/HUF83,9 +0,21% RON/HUF67,86 +0,14% CZK/HUF14,7 0% EUR/HUF355,75 +0,04% USD/HUF308,55 -0,03% GBP/HUF411,69 +0,04% CHF/HUF386,7 -0,19% PLN/HUF83,9 +0,21% RON/HUF67,86 +0,14% CZK/HUF14,7 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 710,4 +0,03% MTELEKOM2 650 +0,61% MOL3 936 +0,72% OTP40 370 -0,98% RICHTER12 140 +1,85% OPUS401 -0,5% ANY7 970 +0,63% AUTOWALLIS147 0% WABERERS4 900 -1,01% BUMIX9 328,39 +0,14% CETOP4 506,26 +0,13% CETOP NTR2 854,29 +0,13% BUX133 710,4 +0,03% MTELEKOM2 650 +0,61% MOL3 936 +0,72% OTP40 370 -0,98% RICHTER12 140 +1,85% OPUS401 -0,5% ANY7 970 +0,63% AUTOWALLIS147 0% WABERERS4 900 -1,01% BUMIX9 328,39 +0,14% CETOP4 506,26 +0,13% CETOP NTR2 854,29 +0,13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Ukrajna
Volodimir Zelenszkij
Lengyelország

Nagyon furcsa, ami Zelenszkij elnöki repülőgépével történt, eddig ilyen még nem fordult elő: a repülési adatok buktatták le – ellenség lett Ukrajna legfőbb európai szövetsége?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megváltoztatta szokásos európai utazási útvonalát. A váltás a két ország között kirobbant történelmi vitával egy időben történt.
VG
2026.06.08, 21:00
Frissítve: 2026.06.08, 21:17

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megváltoztatta szokásos európai utazási útvonalát: a FlightAware repüléskövető szolgálat adatai szerint legutóbbi londoni útján nem a lengyelországi Rzeszówon, hanem a moldovai Kisinyov át hagyta el az országot. Korábban Zelenszkij európai útjain általában a lengyelországi Rzeszów szolgált átszállóhelyként, ezúttal azonban a moldovai Kisinyov töltötte be ezt a szerepet, ahonnan az elnök az Egyesült Királyságba folytatta útját.

- Megváltozott az ukrán elnök útvonala: Kijev és Varsó viszonya mélypontra jutott
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök / Fotó: AFP

Az útvonalváltás okáról hivatalos közlés nem érkezett. Az időzítés azonban feltűnő: a változás épp akkor következett be, amikor Kijev és Varsó között újabb diplomáciai feszültség bontakozott ki. Ukrajna ugyanis az egyik különleges műveleti egységét az Ukrán Felkelő Hadsereg – ukránul UPA – nevezte el, amit Lengyelország határozottan elítélt. 

A vita gyökerei a második világháborúig nyúlnak vissza. Az UPA megítélése a két országban homlokegyenest eltér: Ukrajna nagy részén a szovjet megszállás ellen küzdő függetlenségi mozgalomként tekintenek rá, Lengyelországban viszont a szervezet neve tömeges erőszakkal és háborús bűnökkel kapcsolódik össze,

különösen a volhíniai és galíciai mészárlások miatt, amelyek akár százezer lengyel civil életét is követelhették.

A névváltoztatás mellett egy másik ukrán lépés is bírálatokat váltott ki: Kijev május 19-én hazaszállíttatta Andrij Melnik földi maradványait. Melnik az Ukrán Nacionalisták Szervezetének, az OUN-nak volt az egyik vezetője; ez volt az a politikai ernyőszervezet, amely katonai alakulatként létrehozta az UPA-t.

Zelenszkij megjelent Melnik sírjánál is, amit a lengyel elnök, Karol Nawrocki azzal torolt meg, hogy kezdeményezi: vonják vissza az ukrán elnöktől Lengyelország legmagasabb kitüntetését, a Fehér Sas-rendet. A két ország viszonya különösen érzékeny: Varsó Ukrajna egyik legfontosabb katonai és politikai szövetségese az orosz invázióval szemben, a történelmi sebek azonban időről időre felszínre törnek.

A legfontosabb szövetségeseivel tárgyalt Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megkapta az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország vezetőinek támogatását ahhoz, hogy Ukrajna és Oroszország tűzszüneti tárgyalásokat kezdjen egymással – derül ki abból a közös nyilatkozatból, amelyet a vasárnapi londoni védelmi egyeztetéseket követően adtak ki.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu