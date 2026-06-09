Döbbenetes adat: 2014 óta 8,5 millió ukrán hagyta el hazáját

A 2014-ben kezdődött orosz agresszió óta mintegy 8,5 millió ukrán állampolgár távozott külföldre – jelentette be Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa a Globális Ukrán Csúcstalálkozón.

Az ukrán lakosság jelentős része elhagyta az országot, így Kijevet is a több mint négy éve tartó háború miatt / Fotó: Northfoto

Az ombudsman az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának adataira hivatkozva elmondta, hogy az orosz-ukrán háború 2022-es kitörése óta több mint 5,7 millió ukrán kényszerült külföldre. Ha azonban a 2014-ben, a Krím megszállásával kezdődött konfliktus időszakát is figyelembe vesszük, a kivándorlók száma már eléri a 8,5 milliót – számolt be róla a Kárpáti Igaz Szó kárpátaljai magyar hírportál.

Lubinec szerint ez komoly nemzetközi kihívást jelent, amely összehangolt fellépést igényel. Hangsúlyozta, hogy az ukrán menekültek számára biztosított ideiglenes védelemnek addig kell érvényben maradnia, amíg Ukrajnában tartanak az aktív harci cselekmények.

Az ombudsman arra is felhívta a figyelmet, hogy az ukrán hatóságok egyre gyakrabban találkoznak olyan esetekkel, amikor külföldi intézmények ukrán gyermekeket emelnek ki családjukból. Példaként egy olaszországi esetet említett, ahol egy ukrán gyermeket külföldi gyámság alá helyeztek.

Dmitro Lubinec szerint a háború elől menekültek tömeges hazatéréséhez nem elegendők a felhívások. Véleménye szerint két alapvető feltétel szükséges:

megbízható nemzetközi biztonsági garanciák

és egy olyan nemzetközi program, amely segíti a lakhatás biztosítását a hazatérők számára.

Az ombudsman kiemelte azt is, hogy Ukrajna minden külföldön élő állampolgárát visszavárja, ugyanakkor a visszatéréshez megfelelő és biztonságos életkörülményeket kell teremteni az országban.

Nem a fronton dőlhet el az orosz-ukrán háború sorsa: az orosz gazdaság előtt nagy próbatétel áll – egyre több a figyelmeztető jel

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