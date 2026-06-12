Ursula von der Leyennek ez nagyon nem fog tetszeni: döntött az uniós főtanácsnok a Covid-vakcinák titkolt szerződéseiről – jön a bíróság ítélete

Az Európai Bizottság nem biztosított kellően széles körű nyilvános hozzáférést a koronavírus elleni vakcinák beszerzéséről kötött szerződésekhez, ezért az Európai Unió Bíróságának el kell utasítania a testület fellebbezését és helyben kell hagynia az uniós törvényszék korábbi döntéseit – javasolta csütörtökön ismertetett indítványában Athanasziosz Rantosz főtanácsnok.

Több mint négy évvel a járvány csúcspontja után is zajlik a vita az uniós vakcinabeszerzések titkairól / Fotó: Anadolu via AFP

A koronavírus-járvány idején az Európai Unió központosított vakcinabeszerzési mechanizmust hozott létre annak érdekében, hogy a tagállamok gyorsan és egyenlő feltételek mellett juthassanak hozzá az oltóanyagokhoz. A beszerzési tárgyalásokat az Európai Bizottság tisztségviselőiből és a tagállamok szakértőiből álló közös tárgyalócsoport folytatta a gyógyszergyártó vállalatokkal.

2021-ben európai parlamenti képviselők és magánszemélyek hozzáférést kértek a vakcinabeszerzési szerződésekhez és az azokhoz kapcsolódó dokumentumokhoz. A bizottság azonban csak részleges betekintést engedélyezett, kitakarva többek között a tárgyalócsoport tagjainak nevét, valamint a gyógyszergyártó vállalatok kártalanítására vonatkozó szerződéses rendelkezéseket.

Álláspontja szerint a teljes nyilvánosság sértette volna az érintett személyek magánélethez fűződő jogait, illetve a vállalatok üzleti érdekeit.

Az ügyben indított keresetek nyomán az Európai Unió Törvényszéke 2024 júliusában kimondta, hogy a bizottság nem biztosított megfelelő hozzáférést a dokumentumokhoz. A testület ezt követően fellebbezett az Európai Unió Bíróságán.

Rantosz főtanácsnok indítványában úgy fogalmazott, hogy a vakcinabeszerzési tárgyalások átláthatósága közérdekű célnak minősül, ezért indokolt lehet a tárgyalócsoport tagjaira vonatkozó személyes adatok nyilvánosságra hozatala. Hangsúlyozta: az összeférhetetlenségi nyilatkozatok anonimizált változata önmagában nem teszi lehetővé a tárgyalócsoport tagjainak pártatlanságának hatékony ellenőrzését.

A főtanácsnok szerint a bizottság azt sem bizonyította, hogy a gyógyszergyártó cégek kártalanítására vonatkozó szerződéses kikötések nyilvánosságra hozatala sértené a vállalatok kereskedelmi érdekeit. Kiemelte, hogy ezek a rendelkezések nem érintik a vállalatok harmadik felekkel szembeni felelősségének feltételeit, kizárólag a tagállamok és a vállalatok közötti esetleges költségviselési mechanizmusokra vonatkoznak.