Orbán Viktor után az ő fejét akarják, a magyar választási rendszer felé lép, kimondták róla: “autoriter”

Átfogó választójogi reformot terjesztett az olasz parlament elé Giorgia Meloni kormánya. A miniszterelnök szerint az új rendszer hosszú távú politikai stabilitást teremtene, az ellenzék viszont úgy látja, hogy a javaslat a kormánypártok hatalmának megszilárdítását szolgálja a 2027-es parlamenti választások előtt. A Montecitorio palotában pénteken kezdhetik meg a választójogi reform vitáját – írja a Financial Times (FT).

Meloni a választójogi reformmal bizosítan Olaszország stabil kormányzását. / Fotó: AFP

Meloniék a választójogi reformmal biztosítanák a kormányzóképességet

Meloni a közelmúltban többször is hangsúlyozta, hogy Olaszország az elmúlt években kiszámíthatóbb szereplővé vált Európában, ezért olyan szabályozást szeretne, amely tartós kormányzást tesz lehetővé. A reform központi eleme egy arányos választási rendszer lenne, amely többségi mandátumbónuszt biztosítana a legtöbb szavazatot szerző választási szövetségnek. A győztes koalíció így akkor is stabil parlamenti többséghez juthatna, ha önállóan nem szerez abszolút többséget.

Ez más, mint a magyar rendszer, de párhuzamosság, hogy a stabil többség érdekében a magyar választási rendszer is a győztest jutalmazza, ezért jött létre olyan gyakran kétharmados többség 1990 óta. Az olasz fejlemények pikantériája, hogy ugyanazok a pártok, amelyek elítélik és autoriternek nevezik Meloni választások előtti reformját, Magyar Péter áprilisi kétharmados magyarországi parlamenti többségszerzését üdvözölték.

A tervezett új szabályozás szerint a mandátumbónusz legfeljebb a parlameCikkeknti helyek 17,5 százalékára vonatkozna, amire csak azok a pártszövetségek lennének jogosultak, amelyek

közös programmal indulnak,

előre megnevezik miniszterelnök-jelöltjüket,

és legalább a szavazatok 42 százalékát megszerzik.

Amennyiben ezt a küszöböt egyik koalíció sem éri el, a plusz mandátumokat arányosan osztanák szét a parlamentbe bejutó pártok között.

Meloni szerint a rendszer egyszerű elvre épül: amelyik politikai erő kapja a legtöbb szavazatot, az alakíthat kormányt, és a módosítás elegendő parlamenti támogatást biztosít ahhoz, hogy kitöltse ötéves ciklustát.