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beruházás
titkosítás
Kína
Vitézy Dávid
Budapest-Belgrád vasútvonal

Folytatódik a vita a Budapest-Belgrád vasútvonal körül: Vitézy Dávid már a kínaiakkal tárgyal, feloldhatják a a titkosítást

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Évek óta vita övezi a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházását, most azonban új fejlemény érkezett. Vitézy Dávid megindította a titkosítás feloldásának folyamatát, amelyhez még a kínai fél jóváhagyására is szükség lesz.
VG
2026.06.27, 13:01
Frissítve: 2026.06.27, 13:01

Fordulat jöhet a Budapest-Belgrád vasútvonal ügyében: a kormány hivatalosan is kezdeményezte a projektet érintő titkosítás feloldását. Vitézy Dávid szerint ehhez azonban a kínai fél hozzájárulása is szükséges, mivel a beruházás kétoldalú államközi megállapodás alapján valósul meg – írta a Mandiner.

Vitézy Dávidközlekedési és beruházási miniszterközlekedés, MÁV
Fontos bejelentést tett Vitézy Dávid a Budapest-Belgrád vasútvonal jövőjéről / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormány hivatalosan is kezdeményezte a beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását.

A miniszter pénteken találkozott Gong Tao, a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. A megbeszélés egyik kiemelt témája a vasútvonal jelenlegi állapota és a beruházást övező titkosítás volt.

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A politikus hangsúlyozta, hogy a dokumentumok nyilvánosságra hozásáról Magyarország önmagában nem dönthet. Mivel a projekt két ország közötti államközi megállapodás alapján valósul meg, a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezése is szükséges.

A miniszter szerint a beruházás gyakorlatilag a végéhez közeledik. A tehervonatok már használják az új pályát, ugyanakkor a személyszállítás még nem indulhatott el, mert a vonatbefolyásoló rendszer tesztelése továbbra is zajlik. Ez a biztonsági rendszer kulcsszerepet játszik a vasúti közlekedésben, hiszen feladata a szerelvények sebességének felügyelete, valamint a balesetek megelőzése.

Vitézy közlése szerint a kínai féllel egyetértettek abban, hogy a legfontosabb közös cél a személyszállítás mielőbbi elindítása, de 

kizárólag azután, hogy minden hazai és európai biztonsági előírás teljesült, és a vonatbefolyásoló rendszer tesztjei sikeresen lezárultak.

A beruházással kapcsolatos dokumentumokat és a kínai hitelszerződés részleteit az Országgyűlés még 2020-ban, az Orbán Viktor vezette kormány kezdeményezésére fogadott törvénnyel tíz évre titkosította. A döntést akkor azzal indokolták, hogy a szerződések nyilvánosságra hozatala veszélyeztethetné az állam külgazdasági és külpolitikai érdekeit.

Ha a most kezdeményezett eljárás sikerrel jár, még a tízéves határidő lejárta előtt nyilvánosságra kerülhetnek azok a dokumentumok, amelyek eddig a Budapest-Belgrád vasút egyik legnagyobb rejtélyét jelentették. Ez jelentősen növelheti a beruházás átláthatóságát, miközben a következő fontos mérföldkő továbbra is a személyszállítás biztonságos elindítása marad.

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Egyelőre úgy tűnik, a szavakat tettek egyelőre nem követték. A Budapest-Belgrád vasútvonal a kormányzat megítélése szerint nagyjából a mohácsi Duna-híd szintjén mozog. Több mint egy hete bejelentették, hogy a beruházás összes dokumentációját nyilvánosságra hozzák, csakhogy ehhez Kína engedélye is kell.

 

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