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Vitézy Dávid nagy hírt közölt: döntött a MÁV, feltámasztja Magyarország legnagyobb vasúti üzemét - máris nekiesnek az IC-kocsiknak

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Újraindult az InterCity- és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi Járműjavítóba. Vitézy Dávid szerint a lépés fontos mérföldkő a MÁV járműhiányának enyhítésében.
VG
2026.06.24, 09:12
Frissítve: 2026.06.24, 10:13

Újraindult az InterCity- és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi Járműjavítóban – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid nagy hírt közölt: döntött a MÁV,
Vitézy Dávid nagy hírt közölt: döntött a MÁV / Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

A miniszter szerint ezzel 

fontos lépést tettek a MÁV járműállományának helyreállítása felé, miután a vasúttársaság számos szerelvénye hónapok óta javításra vagy fővizsgára várt.

Vitézy Dávid közölte: a minisztérium átvételekor azzal szembesült, hogy a MÁV meglévő járműveinek mintegy negyede nem volt forgalomképes. 

Ennek egyik fő oka szerinte az volt, hogy a Dunakeszi Járműjavító az elmúlt években fokozatosan elvesztette korábbi szerepét, majd végül olyan helyzetbe került, amely az állami visszavételét tette szükségessé.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy az üzemben közel egy éve állt a munka. A mintegy 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása hosszabb folyamat lesz, ugyanakkor az InterCity- és hálókocsik fővizsgáztatásának újraindítását már most sikerült megvalósítani.

Vitézy szerint ez önmagában még nem jelent azonnali megoldást a vasút minden problémájára, mivel számos esetben alkatrészhiány és a beszállítások elhúzódása is nehezíti a munkát. 

Hozzátette: a korábbi pénzügyi nehézségek miatt a járműjavító nem tudott megbízható partnerként működni, azonban az állami tulajdonba került vállalat mögé most a MÁV is teljes mértékben felsorakozott.

A fejlesztés eredményeként megkezdődhet azoknak az InterCity- és hálókocsiknak a forgalomba állítása, 

amelyek eddig a szükséges fővizsgák vagy javítások hiánya miatt nem közlekedhettek.

A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta: a vasúti közlekedésben számos olyan problémával találkozik, amely az elmúlt évek elmaradt döntéseinek következménye. Közlése szerint a kormány célja, hogy ezeket a hiányosságokat fokozatosan felszámolja, és helyreállítsa a magyar vasút működőképességét.

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