Erre senki se számított: Vitézy Dávid nem várja meg az új KRESZ-t, külön szabályozás jöhet az elektromos rollerekre – videón a bejelentés

„A rolleres balesetek száma és súlyossága miatt nem várhatunk tovább” – fogalmazott Vitézy Dávid a Facebookon.

Vitézy Dávid szerint a cél a rolleresek, a gyalogosok és valamennyi közlekedő biztonságának javítása / Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

A közlekedési és beruházási miniszter posztja szerint

a nagy teljesítményű elektromos rollerek szabályozását külön ütemben rendeznék, még a KRESZ átfogó felülvizsgálata előtt.

Hozzátette, hogy a cél világos: biztonságosabb közlekedés a rolleresek, a gyalogosok és minden közlekedőnek. A politikus erről az RTL híradójának is beszélt, és kifejtette, hogy a KRESZ kétlépcsős módosításáról egyelőre még nem tárgyalt a kormány, várhatóan a következő hetek kormányülésén azonban téma lesz.

Gyorsan lépjünk roller ügyben, a teljes felülvizsgálat pedig az egy hosszabb ideig tartó, társadalmi egyeztetést kívánó változtatás

– mondta.

Az korábbi építési és közlekedési miniszter a januári közlekedésinfón jelentette be, hogy az új KRESZ január 20-tól nyilvános lesz. Hozzátette, hogy leghamarabb szeptemberben lehetne bevezetni.

Lázár János úgy fogalmazott, hogy a legfontosabb szempontnak nevezte a gyengék védelmét. A volt miniszter oldalán nyilvánosságra is hozták az új KRESZ szövegét. A közúti közlekedés biztonságos és zavartalan működése kiemelt társadalmi érdek – ezt rögzíti a szöveg bevezetése is.

A tervezet szerint 12 éves kor alatt tilos lenne a kis teljesítményű motoros roller használata. A nagy teljesítményű motoros rollert 14 éves kor alatt nem lehetne használni.

A Lázár-féle KRESZ-tervezet több ponton is jelentősen módosítaná a közúti sebességhatárokat, egyes esetekben olyan mértékben, amire korábban nem volt példa Magyarországon.

A tervezet a járművek körét szélesen értelmezi: jármű minden olyan gépi vagy nem gépi meghajtású közúti szállító- vagy vontatóeszköz, amely a forgalomban részt vehet – a munkagépeket is beleértve.

Külön csoportok jelennek meg, például

a nem gépi meghajtású járművek: kerékpár, különleges kerékpár, pótkocsi, állati erővel vont jármű,

a gépi meghajtású járművek: gépjárművek és más motoros járművek (kivételekkel),

a mikromobilitási eszközök és új kategóriák (például motoros roller),

a robogók és több jármű-kategória (L1e, L2e satöbbi),

valamint speciális járművek: